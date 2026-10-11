נשמט בעריכה? הקטע החשוב על אבינתן אור שלא שודר ב"עובדה"

משפחתו של הנער שידו התפוצצה לאחר שהרים רימון שנזרק על ידי שוטרים בפרעות הרחוב בצרפת, מכחישה את הגרסה הרשמית של התביעה הצרפתית | בן ה-15 שהשתתף בהפגנות איבד את ידו לאחר שרימון משטרתי שהחזיק התפוצץ בה (בעולם)

ישראל גראדווהל