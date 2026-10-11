צעיר בן 19 פרץ לבית ספר ודקר תלמיד בן 16 בצווארו • האירוע החל בקטטה אלימה בחצר בית הספר בה נעשה שימוש בגז מדמיע • החשוד הגיע עם שותף על קטנוע, שלף חפץ חד ודקר את הקטין • תיעוד מצלמות האבטחה מתעד את הפריצה והבריחה • פרקליטות מחוז צפון הגישה הצהרת תובע לקראת כתב אישום (אקטואלי)

קובי אטינגר