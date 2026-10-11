טרגדיה נוראית: פלט כדור מאקדח האבטחה – והרג את אחיו הגדול

מבזקים נוספים
רכב התנגש בחנות במרכז מסחרי באשדוד - גבר בן 71 פונה במצב קל
רכב התנגש היום (13:09) בחנות במרכז מסחרי באשדוד. צוותי מד"א פינו לבית החולים אסותא באשדוד גבר בן 71 במצב קל. במקום טופלו גם שני נפגעי חרדה.קובי רוזן
ישלוט לנצח? אבו מאזן דוחה את הבחירות ומאשים את ישראל
הבחירות נדחות שוב, ישראל מואשמת, והמועד החדש נקבע לעוד כמעט שנה - הרשות הפלסטינית בורחת מבשורה (חדשות בארץ)דני שפיץ
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
"אני לא רוצה שסוג הדם שלך ייגע בי": פצוע סירב לטיפול מחרדי, זה מה שחיכה לו בהמשך בבית החולים
אירוע מקומם בטומס ריבר שבניו ג'רזי: פצוע בתאונת דרכים סירב בתוקף לקבל טיפול ממתנדב ארגון "הצלה" החרדי ודרש לקבל טיפול מ"911 האמיתי". אלא שגם אנשי שירותי החירום שהגיעו בהמשך, הפרמדיקים ואף האחות בבית החולים היו חרדים. מתנדב הרפואה שפרסם את הסיפור תיאר בכאב כיצד השנאה והדעות הקדומות גורמות לאדם לעכב טיפול מציל חיים, בעוד המתנדבים עוזבים הכל כדי לעזור לכל אדם ללא הבדל דת (אקטואליה)כיכר השבת
לאחר שנות נתק; האדמו"ר מויז'ניץ בניחום אבלים אצל מקורבו לשעבר
לאחר עשור של שנות נתק, האדמו"ר מויז'ניץ הגיע הבוקר לניחום אבלים אצל מזכיר מועצת גדולי התורה, הרה"ג ר' יעקב ולצר, היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה • מדובר בהיסטוריה של ממש (חסידים)חיים רוזנבוים
״תזמין משטרה״: שעות המתנה וכאוס במשרד הפנים בעיר החרדית
תושבים שהגיעו להנפיק תעודות זהות לקראת הבחירות נאלצו להמתין למעלה משלוש שעות ללא קבלת שירות • ״אנשים מפסידים שעות עבודה וכסף״ • רשות האוכלוסין: ״העומס נלקח בחשבון״ (חרדים)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
מטוסי קרב ישראלים פעילים בשמי ביירות, אלבקאע ודרום לבנון
מטוסי קרב ישראלים פעילים בשעה זו בשמי ביירות, אזור אלבקאע ודרום לבנון, כך על פי דיווחים מלבנון.קובי אטינגר