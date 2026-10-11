ילד בן 7 נפצע בינוני מפגיעת רכב בחריש

איש העסקים מתראיין על הגירושין מטובי אחרי 27 שנות נישואים ומספר על הכאב והקשר המיוחד שנשמר: "היא שותפה שלי, כואב לי מאוד" • הוא מתקשה לעצור את הדמעות כשמדבר על הקשר ביניהם: "זה תהליך כואב, אבל בסוף כשאתה מבין שאתה עושה אותו גם נכון וגם בזמן הנכון" (אנשים)

איציק אוחנה