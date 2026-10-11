אחרי ההשתלחות החריגה: זלנסקי משיב אש - ועוקץ את טראמפ

נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הגיב בראיון בלעדי לתוכנית "This Week" ברשת ABC להתבטאויותיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לפיהן אוקראינה זקוקה להנהגה חדשה. זלנסקי הבהיר כי ההחלטה על בחירות נתונה אך ורק לעם האוקראיני, אך הציב תנאי ברור לוושינגטון: הפסקת אש של 60 יום מרוסיה - ובתוכה תתקיים הצבעה.

"אני יודע שפוטין מאוד רצה להחליף את הנשיא באוקראינה, ואני מבין זאת", מסר זלנסקי. "אם הנשיא טראמפ באמת רוצה שינויים בזמן בחירות, שיתפתי בכך גם את הצוות שלו: אנא אמרו לפוטין לתת לנו חודשיים - 60 יום של הפסקת אש מוחלטת. בתוך 60 יום נארגן בחירות, ואנחנו כמובן מוכנים לקבל כל בחירה של העם שלנו, העם האוקראיני".

בדבריו עקץ זלנסקי את נשיא ארה"ב בכך שרצונו של טראמפ וזה של נשיא רוסיה - אחד הוא.

בפתח הראיון התייחס זלנסקי לצורך הברור להפסיק את המלחמה, תוך ציון האפשרות להגיע להפסקת אש במתקפות על תשתיות האנרגיה. "אם הם רוצים הפסקת אש באנרגיה, אנחנו פתוחים לזה. אל תתקפו אותנו ואל תהרגו את הילדים שלנו - ואנחנו נפסיק לתקוף את הדיזל שלכם. זה הוגן", הצהיר.

בנוגע לדבריו של טראמפ על הצורך בבחירות וחילופי שלטון באוקראינה, הדגיש זלנסקי כי מדובר בהחלטה הנתונה אך ורק לחברה ולעם האוקראיני. עם זאת, הוא הסביר כי קיום בחירות בעיצומה של מלחמה הוא אתגר מורכב המנוגד לחוקה ולתנאי הביטחון הנדרשים כדי לאפשר לאזרחים להצביע כחוק.