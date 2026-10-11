ילד בן 7 נפגע מרכב בחריש ופונה במצב בינוני

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מעניין: נתניהו שיגר את תנחומיו לסעודים בהודעה חריגה - זה מה שעומד מאחורי הניסוח
ראש הממשלה נתניהו שיגר היום את תנחומיו לסעודיה לאחר מתקפת הטרור של החות'ים שהביאה למותם של מספר בני אדם בנמל התעופה בריאד | למרות סירובה של סעודיה להכיר בקיומה של מדינת ישראל, בחר נתניהו לשגר הודעת תנחומים מלאה (חדשות)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
מי מנע מהיטלר מלכבוש את ליטא? האמירה ההיסטורית של ה'חזון איש' שחשף הגר"י זילברשטיין
רבה של שכונת 'רמת אלחנן' חבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, השתתף שבוע שעבר בשמחת נישואי בתו של הגאון רבי ישראל מאיר דרוק, במהלך החופה נשא דברים נלהבים ברום גדלותו של זקן החתן והכלה, הגאון רבי ברוך בער ליבוביץ זצ"ל, וציטט דברים בשמו של ה'חזון איש' | צפו בתיעוד (חרדים)חיים רוזנבוים
הדיווח שידאיג את טראמפ: הבחירות מתקרבות - וזו האסטרטגיה של הדמוקרטים
המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית מרחיבה את מאמציה לקראת בחירות האמצע בנובמבר, ומסמנת יעדים חדשים גם באזורים שמרניים הנחשבים למעוזים של הנשיא דונלד טראמפ, כך לפי דיווח חדש | מאחורי המהלך עומדת אסטרטגיה שנועדה לא רק להשיג ניצחונות מפתיעים, אלא גם להקשות על הרפובליקנים לשמור על הרוב שלהם בבית הנבחרים (חדשות, ארה"ב)כיכר השבת
לזה הוא לא ציפה: צה"ל סגר חשבון עם מחבל נוח'בה נוסף
דובר צה"ל פרסם תיעוד בו נראה מחבל נוח'בה מחוסל מהאוויר על ידי צה"ל | המחבל פשט בבוקר השבעה באוקטובר ולקח חלק בחטיפת ישראלים | צפו בתיעוד (חדשות)כיכר השבת
נשאיר את המת בקירור עד שתיכנעו; סערת הקבורה בהר המנוחות מגיעה לשיא חסר תקדים
בצל החיכוכים הקשים סביב שיטת הקבורה במנהרות הר המנוחות, והסיפור בקבורת יהודי תלמיד חכם בקבורת מנהרה בערב החג, התקיימו כינוסי מחאה בירושלים ובבית שמש | הכינוס בירושלים התקיים תחת אבטחה כבדה עקב איומים לפוצצו | תיעוד וסיקור ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
אחרי ההשתלחות החריגה: זלנסקי משיב אש - ועוקץ את טראמפ
נשיא אוקראינה מגיב להתבטאויות טראמפ על הצורך בהנהגה חדשה | זלנסקי עקץ וביקש מטראמפ למסור לפוטין מסר אישי | זו התגובה של זלנסקי להשתלחות של טראמפ (בעולם)כיכר השבת
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00 (חדשות כיכר FM)אריאל שרפר