הסקר החדש של כאן חדשות ומכון קנטאר מצביע על עלייה בכוחו של גוש נתניהו, שמגיע לראשונה בסקר ל-53 מנדטים, לעומת 50 לגוש איזנקוט | מפלגתו של עופר וינטר עוברת את אחוז החסימה עם ארבעה מנדטים, בעוד 30% מהציבור עדיין מתלבטים למי להצביע (חדשות)

כיכר השבת