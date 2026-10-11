טעות גורלית: אילון מאסק חשף את כתובתו מול מאות מיליוני איש 

מבזקים נוספים
בנט עורר סערה בגוש השמאל: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו"
יו"ר ביחד נפתלי בנט הסתבך לאחר שהתבטא: "אין לי בעיה שנתניהו יהיה שר בממשלה שלנו" | "יתהפך העולם ולא נשב עם נתניהו", הגיבו בגוש (בארץ)משה בשן
גבר בן 60 במצב קשה לאחר שלקה בליבו בזמן נהיגה בפתח תקווה
גבר כבן 60 נפצע קשה בתאונת דרכים ברחוב מחנה יהודה בפתח תקווה, לאחר שלקה בליבו בזמן הנהיגה. התאונה כללה מעורבות שני כלי רכב. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה ממושכות בזירה כולל מתן שוקים חשמליים, עד שליבו שב לפעום. הגבר פונה לבית חולים במצב קשה.קובי רוזן
אשר: יהדות התורה לא תכנס לממשלה ללא העברת חוק הגיוס
יו"ר יהדות התורה ח"כ יעקב אשר הצהיר כי המפלגה לא תכנס לממשלה שלא תעביר את חוק הגיוס להסדרת מעמד תלמידי הישיבות. "אין הסבר לשוני אחר: לא נכנס ולא נתמוך בממשלה שלא מעבירה קודם את חוק הגיוס", אמר אשר.כיכר השבת
פשיטה נרחבת בבני ברק: 17 שב"חים נעצרו ברחבי העיר | צפו
במסגרת מבצע מיוחד אותרו ברחבי העיר בני ברק 17 שוהים בלתי חוקיים, אשר נעצרו והועברו להמשך טיפול וחקירה (בארץ)קובי ישראל
האולטימטום של יו"ר 'יהדות התורה' ח"כ יעקב אשר: לא נכנס ולא נתמוך בממשלה שלא תעביר את חוק הגיוס
בראיון בכורה מאז כניסתו לתפקיד, ח"כ יעקב אשר מציב קו אדום למערכת הפוליטית ומצהיר באולפן 'כיכר השבת': "לא ניכנס ולא נתמוך בשום ממשלה שלא תעביר בפועל את חוק הגיוס – נקודה" • באשר לפרטי חוק הגיוס אומר ח"כ אשר: "מי שיושב ולומד לא אמור לקבל סנקציות, זו העמדה שלנו" | הריאיון המלא, מחר (אקטואלי)ישי כהן
ממאשים לנאשם? בליכוד שוקלים להגיש תלונה נגד מנדלבליט בעקבות עדותו
בעקבות עדותו של היועמ"ש לשעבר במשפט נתניהו, בוחנים בליכוד הגשת תלונה במשטרה נגד מנדלבליט וחוקרים שהיו מעורבים בתיקים (בארץ)משה בשן
על גדות נהר הדנובה; המונים פיזזו בעוז עם ספר התורה שהגיע בטיסת צ'רטר מיוחדת
המונים מכל קצווי תבל, ובראשם צאצאי ה'חתם סופר', פקדו את הציון הקדוש בברטיסלבה ביומא דהילולא כ"ה תשרי | בעצם יומא דהילולא קדישא הוכנסה ספר תורה אל היכל בית המדרש בפרעשבורג | שוקי לרר מגיש תיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
צה"ל והמשטרה עצרו שני פעילים ישראלים בכפר יאסוף
כוחות צה"ל עצרו בסוף השבוע שני פעילים ישראלים בכפר יאסוף שבשומרון לאחר שסירבו להתפנות מאזור שהוגדר כשטח צבאי סגור. במהלך החקירה במשטרת אריאל עלה כי אחד החשודים מעורב גם באירוע מלפני כשבוע, במהלכו תקף חיילי צה"ל וסירב להתפנות. בית המשפט הטיל על שניהם תנאים מגבילים האוסרים כניסה לשטח הצבאי הסגור. גופי הביטחון הדגישו כי לא יאפשרו הפרות סדר או פגיעה בכוחות הביטחון.ב. ניסני