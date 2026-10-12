מבזקים נוספים
מפחיד: כך נראה הרגע בו שריפה פרצה במטוס - וזה הגורם המפתיע
שריפה פתאומית פרצה במטוס של חברת אינדיגו |הטיסה מדלהי לצ'נאי הוסטה להיידראבאד | כל הנוסעים ואנשי הצוות ללא פגע, כך נראו רגעי הדרמה (מעניין)כיכר השבת
"סמל, נמשיך להתייעץ וללמוד ממנו": יעקב אשר מתייחס לראשונה לפרידה ממשה גפני
ח"כ יעקב אשר שנכנס לנעליו של היו"ר המיתולוגי משה גפני מדבר לראשונה באולפן 'כיכר השבת' על הכרעת גדולי ישראל, הגיבוי המלא למנהיג היוצא וההבטחה: "במסיבת הניצחון נרקוד כולנו יחד" | הריאיון המלא, הערב (חרדים)ישי כהן
שתי נשים נפצעו בתאונה בין שני רכבים בצומת סאג'ור
תאונת דרכים בין שני כלי רכב אירעה בכביש 85 בצומת סאג'ור. צוותי איחוד הצלה טיפלו בשתי נשים כבנות 30 שנפצעו באורח קל עד בינוני.קובי רוזן
פרשת שחיתות חמורה במרכז: ראש עירייה מוכר במרכז הארץ ואשתו נעצרו בחשד לקבלת שוחד במזומן
בתום חקירה סמויה של למעלה משנה, פשטו שוטרי להב 433 על בתיהם של 24 חשודים • על פי חשד המשטרה, שוחד במזומן הועבר בתמורה לזכייה במכרזים • החשד החמור: מעורבות של גורמים עבריינים מוכרים במנגנון השוחד והפעלת אלימות (ארץ)קובי רוזן
מגמת התקררות וטפטופים: ירידה בטמפרטורות וסיכוי לגשם | התחזית המלאה
ירידה קלה בטמפרטורות תורגש ברחבי הארץ, לצד גשם קל בצפון ובחוף בשעות הבוקר וסיכוי לגשם מקומי בנגב ובערבה בשעות אחר הצהריים | התחזית המלאה (מזג האוויר)כיכר השבת
תרגיל צבאי מתוכנן היום באזור ירכא-מעלות - ישמעו פיצוצים
צה"ל יערוך החל מהיום (יום ב') תרגיל צבאי במרחב ירכא עד מעלות-תרשיחא, שצפוי להסתיים ביום רביעי בצהריים. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו הדי פיצוצים באזור. התרגיל תוכנן מראש במסגרת תוכנית האימונים לשנת 2026 ואין חשש לאירוע ביטחוני.ב. ניסני
צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב בדרום עזה
כוחות צה"ל בדרום רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום מחבל שחצה את הקו הצהוב באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.ב. ניסני
אחרי הפגיעה הקטלנית בשדה התעופה הסעודי: ישראל התבקשה לתקוף בתימן
בצל ההסלמה מול סעודיה והפגיעה הקטלנית בנמל התעופה בריאד, האמריקנים בדקו אם ישראל תוכל לתקוף את החות'ים בתימן | הרמטכ"ל הזהיר מפני הסלמה אפשרית מול החות'ים ואיראן, שעלולה אף להוביל לדחיית הבחירות בישראל (בעולם)אריה רוזן