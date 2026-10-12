הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, השוהה בימים אלו לימי מנוחה בעיר נתניה, נצפה בתפילת שחרית יוקדת במרפסת בית האכסניה בקומה ה-25, מול הנוף המרהיב של גלי הים | הנוכחים מציינים כי האוויר הצח והנקי של חוף הים מאפשרים לפוסק לנשום לרווחה בלי להיות מחובר למכשיר חמצן | שוקי לרר מגיש תיעוד (חרדים)

חיים רוזנבוים