שר הביטחון ישראל כ"ץ הגיב לקריאת בג"ץ להאיץ את חזרת תושבי מחנות הפליטים ג'נין, טולכרם ונור שמס לבתיהם. כ"ץ הבהיר כי הישארות צה"ל במחנות לטווח ארוך היא עניין מבצעי-ביטחוני הנדרש להצלת חיי חיילים ואזרחים מול איומים חמורים ופעילות גורמים ג'יהאדיסטים נתמכי איראן והאחים המוסלמים. "זה לא עניינו של בג"צ להתערב בשיקולים ביטחוניים מהסוג הזה - כמו שלא עניינו להתערב בפעילות מבצעית בעזה, בסוריה, בלבנון או באיראן" אמר. כ"ץ הוסיף כי לא יתפשר בעניין "גם אם זה ידרוש הליכי חקיקה מיוחדים בכנסת".

קובי אטינגר