נשבע אמונים לדאעש: סוכל פיגוע תופת נגד חיילים בירושלים

מבזקים נוספים
איום טילים וכטב"מים: אזהרת מסע דרמטית לסעודיה
מחלקת המדינה האמריקנית העלתה את אזהרת המסע לממלכה לרמה 3 • באזורי הגבול עם תימן הוגדרה רמת הסיכון על המרבי | בעקבות מתקפת כטב"מים קשה בריאד והאיומים החות'ים (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ארה"ב ממליצה לאזרחיה לשקול מחדש נסיעה לסעודיה
ארצות הברית המליצה לאזרחיה לשקול מחדש האם להגיע לסעודיה, בשל הסיכון לפגיעה באינטרסים אמריקניים באמצעות כטב"מים וטילים מצד איראן והחות'ים.כיכר השבת
אורחת מפתיעה: גרטה מצטרפת לפרעות בצרפת - המגיש: "איך פלסטין קשורה?"
פעילת האקלים האנטי-ישראלית גרטה טונברג הצטרפה היום למחאות הסטודנטים בצרפת | החסימות נגד בתי ספר ותיכונים חזרו היום לאחר סוף שבוע של הפסקה | המגיש הצרפתי תהה בשידור: "אני לא מבין איך כאפייה של פלסטין קשורה למחאת תלמידים" (חדשות)ישראל גראדווהל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
סוכל פיגוע מתוכנן נגד חיילים בירושלים - נעצר תושב אום אל פחם שנשבע אמונים לדאעש
בפעילות משותפת של ימ"ר חוף ושב"כ נעצר חשוד בן 18 מאום אל פחם שתכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל באזור העיר העתיקה בירושלים. בחקירה עלה כי החשוד נשבע אמונים לארגון הטרור דאעש ותכנן את הפיגוע במהלך השנה האחרונה. בחיפושים בביתו נתפסו ממצאים וחומרים דיגיטליים המחזקים את החשדות. הוגשה הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום.קובי רוזן
בג"ץ: מינוי מנכ"ל רשות המיסים יידחה עד לאחר הבחירות
בית המשפט העליון קבע כי מינויו של מנכ"ל רשות המיסים יידחה ויתבצע רק לאחר הבחירות.כיכר השבת
משאית התהפכה בראמה - נהג בן 45 פונה במצב בינוני
משאית התהפכה היום (שעה 14:44) בראמה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים זיו גבר בן 45 במצב בינוני, עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
חובש איחוד הצלה הציל ילדה בת 10 מתגובה אלרגית חריפה בנתיבות
צוותי איחוד הצלה הצילו ילדה בת 10 שפיתחה תגובה אלרגית מסכנת חיים בביתה ברחוב אריאל שרון בנתיבות. החובש שיראל סגרון הזריק לה מנת אדרנלין שייצבה את מצבה, ולאחר מכן פונתה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן