נשבע אמונים לדאעש: סוכל פיגוע תופת נגד חיילים בירושלים

פעילת האקלים האנטי-ישראלית גרטה טונברג הצטרפה היום למחאות הסטודנטים בצרפת | החסימות נגד בתי ספר ותיכונים חזרו היום לאחר סוף שבוע של הפסקה | המגיש הצרפתי תהה בשידור: "אני לא מבין איך כאפייה של פלסטין קשורה למחאת תלמידים" (חדשות)

ישראל גראדווהל