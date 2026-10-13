סקר מפתיע מלבנון מצביע על עמדות מעניינות בקרב בני העדה השיעית, המזוהה באופן מסורתי עם חיזבאללה. סקר דעת קהל שנערך בקרב 800 מבני העדה מעלה כי 63.3% תומכים בהסכם כלשהו עם ישראל, בעוד כשני שלישים סבורים כי יש להעביר את נשקו של חיזבאללה לידי המדינה, את הסקר הביאה כתבת חדשות 12 ספיר ליפקין.

לפי הסקר, שנערך בחודש ספטמבר על ידי מכון Statistics Lebanon, כ-67% מהנשאלים סבורים כי חיזבאללה לא הצליח להשיג את מטרותיו בלחימה. הנתון מצביע על פער בין מטרות הארגון כפי שהוצגו לציבור לבין האופן שבו חלק ניכר מבני העדה השיעית מעריכים את תוצאות המערכה ואת מחירה.

נתון נוסף שעולה מהסקר נוגע לעתידה של הנהגת חיזבאללה: רק 5.9% מהמשיבים הביעו תמיכה בהתחזקות ההנהגה הנוכחית בעתיד. מדובר בשיעור נמוך שעשוי להעיד על הסתייגות בקרב חלקים מהציבור השיעי מהמשך הדרך של הנהגת הארגון.

הסקר בחן מגוון נושאים, ובהם מידת האמון בחיזבאללה ובמוסדותיו, הערכת הישגי המלחמה ומחירה, האפשרות להעביר את הנשק לידי המדינה והעמדות ביחס להחלטות על מלחמה ושלום.

עם זאת, חשוב להדגיש כי מדובר במדגם של 800 בני העדה השיעית בלבד, ולא בסקר המייצג את כלל האוכלוסייה בלבנון.