מבזקים נוספים
אימה במסלול הריצה: אותר ללא רוח חיים בשטח הפארק
טרגדיה בשכונת פסגת זאב בירושלים: רץ בוקר שהתאמן בשטח נחל זמרי הבחין בגבר כבן 40 כשהוא מוטל ללא תנועה והזעיק את כוחות ההצלה • צוותי מד"א נאלצו לקבוע את מותו במקום • בזכות פעילות נחושה של מתנדבי זק"א מחוז ירושלים – הגופה שוחררה לקבורה ישירות מהזירה • כל הפרטיםכיכר השבת
הסודות מאחורי הפרגוד: האותיות והפתקים, וכל מה שלא ידעתם על הקלפי
בעוד שבועיים מהיום יצעדו מיליוני אזרחים בישראל לבחור את המפלגה המועדפת עליהם, שתייצג אותם נאמנה בכנסת | מה משמעות האותיות בפתק הקלפי וכיצד הן נבחרות? מדוע לא נכתב בפתק שם המפלגה? האות שנבחרה בתחרות ריצה והאות שמעולם לא הייתה בקלפי | סקירה מרתקת (בחירות)כיכר השבת
כמו ברווזים במטווח: תיעוד דרמטי של הפצצת שיירה סעודית - מעין החות'ים
החות'ים פרסמו תיעוד דרמטי מחילופי אש בינם לבין כוחות סעודים | בתיעוד נראית שיירה, ככל הנראה של צבא סעודיה, עושה את דרכה במדבר כאשר לפתע מתחילה אש תופת מצד החות'ים המתעדים את הסצנה (חדשות)כיכר השבת
פעוט בן 9 חודשים במצב אנוש לאחר נפילה מגובה באשקלון
פעוט כבן 9 חודשים נפל היום (16:04) מגובה ברחוב הנשיא באשקלון. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים ברזילי במצב אנוש, תוך כדי ביצוע פעולות החייאה.קובי רוזן
תינוק בן 9 חודשים נפל מגובה באשקלון - מצבו אנוש
תינוק בן 9 חודשים נפל מגובה במשחק ג'ימבורי ברחוב הנשיא באשקלון. צוותי איחוד הצלה ביצעו בו פעולות החייאה והוא פונה לבית חולים במצב אנוש תוך כדי המשך פעולות החייאה.קובי רוזן
נפילה מגובה בג'ימבורי: פעוט בן 9 חודשים במצב אנוש
טרגדיה מצמררת באשקלון: תינוק כבן תשעה חודשים נפצע באורח אנוש לאחר שנפל מגובה במהלך משחק במתחם ג'ימבורי בעיר • צוותי הרפואה שהוזעקו למקום ביצעו בו פעולות החייאה מתקדמות ונמרצות, ופינו אותו תוך כדי החייאה לבית החולים ברזילי • כל הפרטים (בארץ)קובי ישראל
איום טילים וכטב"מים: אזהרת מסע דרמטית לסעודיה
מחלקת המדינה האמריקנית העלתה את אזהרת המסע לממלכה לרמה 3 • באזורי הגבול עם תימן הוגדרה רמת הסיכון על המרבי | בעקבות מתקפת כטב"מים קשה בריאד והאיומים החות'ים (בעולם)דוד הכהן ויוסי נכטיגל
ארה"ב ממליצה לאזרחיה לשקול מחדש נסיעה לסעודיה
ארצות הברית המליצה לאזרחיה לשקול מחדש האם להגיע לסעודיה, בשל הסיכון לפגיעה באינטרסים אמריקניים באמצעות כטב"מים וטילים מצד איראן והחות'ים.כיכר השבת