החות'ים פרסמו תיעוד דרמטי מחילופי אש בינם לבין כוחות סעודים | בתיעוד נראית שיירה, ככל הנראה של צבא סעודיה, עושה את דרכה במדבר כאשר לפתע מתחילה אש תופת מצד החות'ים המתעדים את הסצנה (חדשות)

כיכר השבת