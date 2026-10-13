מבזקים נוספים
טראמפ יוצא ב-200 קמ"ש נגד הסנאטורית האנטישמית - ודורש תשובות ומיד
הנשיא האמריקני העלה בפוסט ארוך שאלות קשות על הונה של חברת הקונגרס הדמוקרטית, לאחר שדיווח על נכסים בשווי של עד 30 מיליון דולר תוקן לפחות מ־100 אלף דולר | ברקע: פרשת ההונאות במינסוטה והחיפוש הפדרלי בביתה (חדשות)כיכר השבת
פחד מוות: הוא צילם סרטון רגוע ברקע האזעקות - ואז הטיל נפל על הבניין שלו
רגע של אימה נקלט בעדשת המצלמה באוקראינה, כאשר אזרח רגוע החליט לצלם סרטון מחדר השינה שלו בזמן שהאזעקות מפלחות את אוויר העיר חרקוב | מה שקרה אחר כך ממחיש את הסכנה של המתקפות הרוסיות | צפו (בעולם)כיכר השבת
נתניהו מאשר: שר המודיעין המצרי ביקר בישראל לפני 7.10
ראש הממשלה נתניהו אישר בראיון לערוץ 14 כי שר המודיעין המצרי ביקר בישראל לפני אירועי 7 באוקטובר. עם זאת, נתניהו טען שהוא עצמו לא נפגש עם השר המצרי והוסיף: "אני דורש לדעת עם מי כן".כיכר השבת
קצינה נשארה בחוץ בקור: "לוחמים חרדים מנעו ממני להיכנס"
קצינת לוגיסטיקה הגיעה למוצב בפסגת החרמון לשיפוץ מכלי דלק • לוחמים חרדים מנעו ממנה להיכנס למתחם | צה"ל: "מדובר בתקלה, כניסתה הייתה צריכה להתאפשר" (צבא וביטחון)קובי ישראל
נתניהו: "איראן מנסה להפיל אותי דרך חמאס וחיזבאללה"
ראש הממשלה הופיע בערוץ 14 והזהיר מפני מעורבות זרה ביום הבוחר • "אני מודאג מאוד, אנחנו במצב של תיקו צמוד" | התקפה חריפה על בג"ץ ומנדלבליט (פוליטי מדיני)כיכר השבת
4 פצועים בביענה - אחד במצב קשה עם פציעות חודרות
ארבעה גברים נפצעו הערב (20:56) בביענה ופונו למרכז הרפואי לגליל בנהריה. בין הפצועים: גבר בן 56 במצב קשה, ושלושה כבני 30 במצב בינוני - כולם עם פציעות חודרות. צוותי מד"א העניקו להם טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
אלפים נוהרים לציון מרן זצ"ל: "כמו הילולת הבבא סאלי"
13 שנים להסתלקותו של מרן הרב עובדיה זצ"ל: המוני עם ישראל ממלאים את בית העלמין בירושלים | העומסים הכבדים והאווירה המרטיטה במקום מזכירים את הילולת הבבא סאלי בנתיבות | "הנושא שהיה חשוב לאבא יותר מהכל - לימוד הלכה" (חרדים)קובי ישראל
תאונה בכביש 431: שתי נפגעות, אחת במצב בינוני
שתי נשים בנות 20 נפגעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 431 מחלף ראשון לציון. אחת מהן נפצעה באורח בינוני והשנייה באורח קל. צוותי איחוד הצלה טיפלו בנפגעות בזירה ופינו אותן לבית החולים.קובי רוזן