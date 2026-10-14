אחרי קריסת הבניין בתל אביב: אלו הממצאים החמורים שהתגלו

מבזקים נוספים
ילדה בת שנתיים נפגעה מרכב באשדוד
צוותי רפואה של איחוד הצלה הוזעקו לרחוב ז'בוטינסקי באשדוד בעקבות תאונת דרכים בה נפגעה הולכת רגל בת שנתיים מרכב. הילדה נפצעה באורח קל וקיבלה טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
גבר כבן 30 נפצע בינוני בנפילה מגובה בבית שמש
גבר כבן 30 נפצע בינוני לאחר שנפל מגדר בגובה כ-4 מטרים ברחוב רפאל אלנקווה בבית שמש. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום והוא פונה לבית החולים להמשך טיפול.קובי רוזן
אוגדה 99 השלימה משימתה בצפון רצועת עזה
אוגדה 99 של צה"ל השלימה את משימתה בצפון רצועת עזה. במהלך הפעילות חוסלו יותר מ-100 מחבלים ונוטרלו כ-8 קילומטרים של תשתיות תת-קרקעיות.ב. ניסני
13 ימים לבחירות | רגעי ההכרעה והסקרים הדרמטיים המלמדים על אי הכרעה
פחות משבועיים לבחירות, רוב ככל הסקרים מלמדים על אי הכרעה בבחירות ופלונטר פוליטי שיוביל לסבב שני או להפרת הבטחות בחירות | וגם: כמה יקלבו הסיעות החרדיות ויום ההילולה למרן רבינו עובדיה יוסך זצ"ל| הפרשן ישי כהן והיועץ האסטרטגי אבי וידרמן מנתחים באולפן 'הזירה' • צפו/האזינו (כיכר הסכתים)כיכר השבת
ילד בן 10 נהרג בעיר החרדית: חפץ עף עליו בפיצוץ ליד פח אשפה ברחוב
ילד כבן 10 נהרג מפיצוץ עז שאירע במהלך שריפת פסולת ברחוב הרבי מנדבורנא בעיר ביתר עילית. כוחות חילוץ ורפואה רחבים זרמו למקום, והילד פונה לבית החולים, שם למרבה הצער קבעו את מותו (בארץ, חרדים)מישאל לוי
רכב הסעות התהפך בכביש 65 - 10 נפגעים פונו לבתי חולים
רכב הסעות התהפך בכביש 65 סמוך למחלף נחל צלמון. צוותי מד"א מפנים 10 נפגעים לבתי החולים צפון פוריה וזיו: גבר כבן 40 במצב קשה עם חבלה רב מערכתית, גבר כבן 30 במצב בינוני עם חבלות בחזה ובגפיים, וחמישה נפגעים קל. שלושה נפגעים נוספים פונו מהמקום. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:29.קובי רוזן
24 וחצי שנים בכלא לצעיר שהתגייס לצה"ל בשליחות מחבלים: "חיפש לנקום"
בדואי מהנגב שגנב נשק מחייל צה"ל, יצר קשר עם ארגון טרור מעזה והתגייס לצה"ל בשליחות המפעילים שלו כדי לאסוף מידע מודיעיני, הורשע בסיוע לאויב במלחמה ובעבירות טרור ונשק • בית המשפט המחוזי בבאר שבע גזר עליו 24 וחצי שנות מאסר בפועל • הפרקליטות: "מדובר בפרשה חריגה בחומרתה, שבה אזרח מדינת ישראל בחר לפעול נגדה" (משפט, בארץ)דוד הכהן
רכב חשוד פגע במאבטח באריאל — חשודים נעצרו
כוחות צה"ל ומשטרת ש"י עצרו מספר חשודים לאחר שרכב חשוד פגע במאבטח בנקודת ביקורת באריאל. המאבטח ירה לעבר הרכב שנמלט מהמקום לאחר שהנהג לא ציית לו. כוחות הביטחון ממשיכים בחסימות וסריקות אחר חשודים נוספים באזור.ב. ניסני