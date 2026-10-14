אחרי יממה של היעדרות: כך נמצא הילד החרדי שיצא מההוסטל ונעלם

מבזקים נוספים
סקר מנדטים חדש של ערוץ 13 | בנט מזנק ב-4 מנדטים בערוץ 14
סקרי מנדטים חדשים פורסמו הערב בערוץ 13 ובערוץ 14 לקראת הבחירות, שיתקיימו בעוד פחות משבועיים | בסקר ערוץ 14 בנט מזנק ב-4 מנדטים ביחס לסקר קודם | וינטר וזליכה-הנדל עוברים רק בסקר אחד (פוליטי)יוני גבאי
שני רוכבי טרקטורון נפצעו בתאונה בפרדס חנה
שני רוכבי טרקטורון נפצעו במהלך רכיבה בשטח פתוח סמוך לפרדס חנה. צוותי מד"א מפנים לבית החולים הלל יפה גבר כבן 30 במצב קשה עם חבלות בראש ובצוואר, וצעירה כבת 20 במצב בינוני עם חבלות בראש ובצוואר. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 17:48.קובי רוזן
אישה כבת 70 נפגעה מרכב באשדוד
צוותי איחוד הצלה הוזעקו לרחוב הרב ניסים באשדוד בעקבות תאונת דרכים בה נפגעה הולכת רגל כבת 70 מרכב. האישה נפצעה באורח קל וקיבלה טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
שני נערים נפצעו בינוני באירוע אלימות ברחובות
שני נערים, בני 17 ו-15, נפצעו במצב בינוני עם פציעות חודרות באירוע אלימות ברחוב ההגנה ברחובות. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 19:17. צוותי מד"א מעניקים להם טיפול רפואי ומפנים אותם לבית החולים קפלן.קובי רוזן
שגריר ארה"ב האקבי: הישראלים בעלי חוסן יוצא דופן
שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי אמר על העם הישראלי: "הישראלים הם עם בעל חוסן בלתי רגיל. אין להם את הגישה הזאת של 'אוי ואבוי, תראו אותנו, אנחנו תחת מצור'. הם אומרים: 'אוקיי. אנחנו תחת מצור. אוקיי. הם מנסים להרוג אותנו אבל אנחנו מוכנים לקראתם...נשיב מלחמה שערה'."קובי אטינגר
גבר בן 37 נפצע בינוני באירוע אלימות בתל אביב
גבר בן 37 פונה לבית החולים איכילוב במצב בינוני עם פציעות חודרות, לאחר אירוע אלימות ברחוב יוסף לישנסקי בתל אביב. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 19:02, וצוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
צה"ל הרס אנדרטה לשוהדים במחנה הפליטים ג'לזון
כוחות צה"ל הרסו היום אנדרטה ל"שהידים" במחנה הפליטים ג'לזון שבאזור ראמאללה. בתיעוד נשמע פלסטיני מייבב: "ההיסטוריה שלנו".קובי אטינגר
שני נערים נפצעו בינוני באירוע אלימות ברחובות
שני נערים כבני 16 נפצעו באורח בינוני באירוע אלימות ברחוב ההגנה ברחובות. הנערים סבלו מפציעות חודרות בגופם. צוותי איחוד הצלה העניקו להם טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים וחבישות, והם פונו לבית החולים קפלן במצב בינוני.קובי רוזן