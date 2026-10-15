מבזקים נוספים
הדוברת החדשה מסתבכת: אמרה שהיא עורכת דין - אבל מעולם לא עברה מבחן
ארגון למאבק בשחיתות פנה ללשכת עורכי הדין בקליפורניה בדרישה לחקור את הדוברת החדשה של טראמפ מלפני שלושה ימים קייטי זכריה, שלפי דיווחים אינה מחזיקה ברישיון לעריכת דין באף מדינה בארה"ב | בבית הלבן תקפו את מגישי התלונה וכינו אותם ארגון שמאל קיצוני (חדשות)כיכר השבת
צבא ארה"ב הכין תכנית לשימוש ב"אם כל הפצצות" נגד איראן
לפי דיווח ב-CNN, צבא ארה"ב הכין תכנית לשימוש לראשונה ב"אם כל הפצצות" במסגרת עימות עם איראן. התכנית מיועדת לתקיפת אתרי גרעין או תשתיות איראניות.כיכר השבת
מעצרים באלעד: נעצרו חשודים בהשלכת רימון הלם והצתת רכב של בכירים בעירייה
שוטרי תחנת ראש העין עצרו הלילה שני תושבי העיר בחשד למעורבות באירועי האלימות בעיר • רימון הלם הושלך לעבר בית ורכב עלה באש | הרקע: פעילות אכיפה של העירייה (בארץ)קובי אטינגר
צפו בתיעוד הדרמטי מלב ים: צבא ארה"ב משמיד מהאוויר ספינת ריגול איראנית
הצי האמריקני יירט והשמיד כלי שיט איראני שעקב אחר ספינות מלחמה ושימש לסימון מטרות לתקיפה • בוושינגטון מאשימים: משמרות המהפכה ממשיכים לפגוע בנתיבי השיט הבינלאומיים ולהתנכל לימאים אזרחיים | צפו בתיעוד הדרמטי (בעולם)דוד הכהן
בלעדי: דרעי חוזר לרגע שבו מרן דמע וביקש "להיות מספר 2 של העוזר שלי אלי ישי"
יו"ר ש"ס אריה דרעי משחזר לראשונה את השיחה הדרמטית בחדר השינה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בה ביקש ממנו להיות מספר 2 של אלי ישי: "מרן סגר את הדלת, תפס את ידי ודמע: 'עמדת בניסיון" • הציטוטים הנדירים, הדמעות של מרן וההלם של המקורבים | צפו (חרדים)ישי כהן
"חיסלנו את דרג א', ב' ו-ג'": הנשיא טראמפ בנאום לוחמני על מיטוט הנהגת איראן
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעריך כי העימות הצבאי מול טהרן מתקרב לסיומה • בנאום שנשא בעצרת בחירות חשף את היקף הפגיעה בשרשרת הפיקוד: "חיסלנו את הדרג הראשון והשני, גם השלישי חצי חוסל" • והזהיר מפני התגרענות איראנית: "אם היה להם נשק גרעיני, הם היו משתמשים בו תוך 24 שעות" (בעולם)יוסי נכטיגל
"עלינו להילחם בשדה הקרב": האיום מאיראן להמשיך וההיערכות לחידוש המלחמה
יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, תוקף בחריפות את וושינגטון ומבהיר כי המגעים הדיפלומטיים אינם מספקים: "הם מפרים הבטחות, עלינו להילחם בשדה הקרב כדי להשיג הרתעה" (בעולם)קובי רוזן
מהפך לקראת שבת: תכינו את המטריות - הגשם והסופות בדרך | התחזית המלאה
מזג האוויר מתהפך: מגוון תופעות של אובך, רוחות חזקות וצניחה בטמפרטורות • הגשם והסופות יגיעו לשיאם ביום שישי וימשיכו גם לתוך שבת קודש | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת