נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שיגר הלילה (בין רביעי לחמישי) מסר אופטימי בנוגע להמשך המערכה מול המשטר בטהרן, והעריך כי העימות הצבאי צפוי להסתיים בזמן הקרוב. בד בבד, שיגר אזהרה חמורה למדינות המערב מפני ההשלכות של התחמשות איראנית בנשק להשמדה המונית.

במהלך נאום שנשא בעצרת בחירות במדינת אריזונה, לקראת בחירות אמצע הכהונה הקרובות, פירט הנשיא האמריקני את הפגיעה הקשה שהנחיתו כוחות ארה"ב על צמרת השלטון האיראנית.

"פגענו בהנהגה שלהם בצורה אנושה", טען טראמפ. "הדרג הראשון של המנהיגים חוסל, אז הם מינו דרג שני. כשרדפנו וחיסלנו גם את הדרג השני, הם עברו לדרג השלישי – שגם מחציתו כבר איננו. בשלב הזה הם ביקשו ממני להבטיח שלא אחסל עוד מנהיגים, והבטחתי. האמת היא, שאף אחד כבר לא שואף להיות נשיא הרפובליקה האסלאמית".

בהתייחסו להמשך הלחימה בשטח, הבהיר הנשיא כי המערכה נמצאת בישורת האחרונה: "זה הולך להסתיים בקרוב מאוד".

לצד ההערכה על סיום הלחימה, הסביר טראמפ מדוע הצעדים הצבאיים התקיפים היו מחויבי המציאות, והתריע מפני תרחיש שבו המשטר האיראני משיג יכולת גרעינית מבצעית.

"אם לאיראן הייתה אפשרות להשיג נשק גרעיני, הם לא היו מהססים להשתמש בו בתוך 24 שעות", הזהיר הנשיא. "הם היו מחריבים את המזרח התיכון, ולאחר מכן פונים לתקוף את החוף המערבי של ארה"ב ואת אירופה".

לדבריו: "מדובר באנשים משוגעים, והיינו חייבים לפעול כדי למנוע מצב שבו יש בידיהם נשק שמסוגל לקפח את חייהם של מיליוני בני אדם במכה אחת".