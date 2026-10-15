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מסר מאיים מטהרן

"עלינו להילחם בשדה הקרב": האיום מאיראן להמשיך וההיערכות לחידוש המלחמה

יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, תוקף בחריפות את וושינגטון ומבהיר כי המגעים הדיפלומטיים אינם מספקים: "הם מפרים הבטחות, עלינו להילחם בשדה הקרב כדי להשיג הרתעה" (בעולם)

קר
קובי רוזן
כיכר השבת |
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יו"ר הפרלמנט האיראני ונשיא איראן (צילום: רשתות ערביות)

בזמן שעל פני השטח נמשכים המגעים הדיפלומטיים הלא רשמיים בין וושינגטון לטהרן, בצמרת השלטון האיראני ממשיכים לנקוט בקו לוחמני. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, קרא להמשיך ולהגביר את ההיערכות לעימות צבאי ישיר מול , והבהיר כי הסכמים מדיניים אינם מעניקים ערובה ממשית לביטחונה של המדינה.

בנאום ששודר בטלוויזיה הממלכתית ב, התייחס לנסיון למנוע מתקפה אמריקנית נוספת, אך טען כי הדרך לכך עוברת דרך הפגנת כוח ולא רק בחדרי הדיונים. בדבריו האשים את הממשל האמריקני בהפרת מתווים והבטחות: "הם מפרים את כל מה שהם מבטיחים", אמר.

לדברי יו"ר הפרלמנט האיראני, המענה היחיד מול "אויב בריוני" הוא מוכנות ממשית ללחימה. "עלינו להילחם באמת ובאומץ בשדה הקרב", הצהיר, כשהוא מדגיש כי רק הפגנת עוצמה בשטח תביא ליצירת "הרתעה יציבה לאורך זמן".

בסיום דבריו החריף קאליבאף את הטון נגד הממשל האמריקני, קרא להעניש את וושינגטון ודרש שינוי יסודי בהתנהלותה. "אמריקה חייבת להיענש ולשנות את התנהגותה", סיכם, והוסיף כי על האמריקנים להבין שעליהם להשלים עם קיומו ועמדתו של העם האיראני.
איראןארצות הבריתמוחמד באקר קאליבאף
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