בזמן שעל פני השטח נמשכים המגעים הדיפלומטיים הלא רשמיים בין וושינגטון לטהרן, בצמרת השלטון האיראני ממשיכים לנקוט בקו לוחמני. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, קרא להמשיך ולהגביר את ההיערכות לעימות צבאי ישיר מול ארצות הברית, והבהיר כי הסכמים מדיניים אינם מעניקים ערובה ממשית לביטחונה של המדינה.

בנאום ששודר בטלוויזיה הממלכתית באיראן, התייחס קאליבאף לנסיון למנוע מתקפה אמריקנית נוספת, אך טען כי הדרך לכך עוברת דרך הפגנת כוח ולא רק בחדרי הדיונים. בדבריו האשים את הממשל האמריקני בהפרת מתווים והבטחות: "הם מפרים את כל מה שהם מבטיחים", אמר.

לדברי יו"ר הפרלמנט האיראני, המענה היחיד מול "אויב בריוני" הוא מוכנות ממשית ללחימה. "עלינו להילחם באמת ובאומץ בשדה הקרב", הצהיר, כשהוא מדגיש כי רק הפגנת עוצמה בשטח תביא ליצירת "הרתעה יציבה לאורך זמן".

בסיום דבריו החריף קאליבאף את הטון נגד הממשל האמריקני, קרא להעניש את וושינגטון ודרש שינוי יסודי בהתנהלותה. "אמריקה חייבת להיענש ולשנות את התנהגותה", סיכם, והוסיף כי על האמריקנים להבין שעליהם להשלים עם קיומו ועמדתו של העם האיראני.