מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.
במהלך היום הרוחות יתחזקו וייתכן אובך בעיקר בדרום הארץ ובמרכזה. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן. לפנות בוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים בצפון הארץ ולאורך החוף.
על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. גשמים מקומיים צפויים לרדת בצפון הארץ ובמרכזה, וייתכנו סופות רעמים יחידות. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה במרבית האזורים.
ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית עד מעונן. עדיין צפויים גשמים מקומיים שיחלשו בהדרגה במהלך היום, בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
הטמפרטורות החזויות היום והלילה:
ירושלים: 18-28
תל אביב: 24-30
באר שבע: 21-32
חיפה: 23-29
טבריה: 22-34
צפת: 17-30
אילת: 28-39