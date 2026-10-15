מאה שערים, אתמול ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית. תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל לעונה. עד שעות הצהריים צפויים גשמים מקומיים, ברובם קלים, בצפון הארץ ולאורך מישור החוף.