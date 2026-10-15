שוטרי תחנת ראש העין במחוז מרכז עצרו הלילה (בין רביעי לחמישי) שני תושבי אלעד, בשנות ה-20 וה-30 לחייהם, בחשד למעורבות באירועי אלימות חמורים שכוונו באופן ישיר כנגד שני בעלי תפקידים בעיריית אלעד.

האירועים החלו אמש כאשר בתחנת ראש העין התקבל דיווח על השלכת רימון הלם לעבר גדר בית פרטי בעיר. כוחות משטרה רבים הוזעקו למקום ופתחו בסריקות מואצות. כעבור זמן קצר התקבל דיווח נוסף על רכב שעלה באש ברחבי העיר. מתחקור ראשוני בשטח עלה החשד כי מקור השריפה הוא הצתה מכוונת.

מחקירה ראשונית שנערכה ביחידה המרכזית (ימ"ר) שרון, עולה כי הרקע לשני האירועים החמורים הוא ככל הנראה פעילות אכיפה שביצעה העירייה לאחרונה כנגד שני החשודים. בתגובה לאותה אכיפה, לפי החשד, החליטו השניים לפגוע בבעלי התפקידים בעירייה.

כזכור, אמש דווח על שני אירועים חמורים שהתרחשו נגד בכירים בעיריית אלעד: רכבו של שמעון סויסה, מנהל לשכת ראש העיר, נשרף, ובאירוע נוסף הושלך רימון הלם לעבר ביתו של אמנון מקסימוב, מנכ"ל העירייה. על פי החשד, מאחורי המעשים עמדו גורמים עברייניים, וייתכן כי מדובר בניסיון להלך אימים על בכירי העירייה, על רקע פעולות שננקטו לאחרונה בעיר לשמירה על הסדר הציבורי ולאכיפתו.

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בתום פעילות חקירתית ומבצעית מואצת ונחושה, הצליחו השוטרים להגיע הלילה אל שני החשודים ולעצור אותם. השניים הועברו לחקירה במשרדי ימ"ר שרון, שבסיומה נכלאו.

היום (חמישי) צפויה המשטרה להביא את השניים בפני שופט בבית המשפט, שם תבקש להאריך את מעצרם לצורך המשך חקירת האירוע.

מדוברות עיריית אלעד נמסר אמש בתגובה לאירועים: "בהמשך לאירועים שהתרחשו בשעות האחרונות, ובכללם איומים שהופנו כלפי בכירי העירייה, מבהירה עיריית אלעד כי לא תירתע מגורמים עברייניים המנסים להלך אימים על התושבים והנהלת העירייה. מדובר בניסיונות פסולים להטיל פחד ולפגוע בתחושת הביטחון של הציבור. עיריית אלעד לא תאפשר לגורמים אלו להכתיב את סדר היום העירוני".