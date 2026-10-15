יו"ר ש"ס אריה דרעי משחזר לראשונה את השיחה הדרמטית בחדר השינה של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל בה ביקש ממנו להיות מספר 2 של אלי ישי: "מרן סגר את הדלת, תפס את ידי ודמע: 'עמדת בניסיון" • הציטוטים הנדירים, הדמעות של מרן וההלם של המקורבים | צפו (חרדים)

ישי כהן