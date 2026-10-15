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הפדיחה של בן האדמו"ר | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע

המפלגה החדשה נאלצה לקיים את האירוע באולם אחר | מוטי שטיינמץ עיכב את ההופעה בברית הנגיד | השיחה של ישי כהן ודרעי מאחורי הריאיון | פינת הנוסטלגיה - מרן לפני 50 שנה | כוכב הרשת שחטף מכות בחתונה | הרב שערך סיום הש"ס | ראשי הישיבה שנצפו בנתב"ג | ינון מגל שר עם יואלי דיקמן ורפאל מלול | השי המיוחד למיליארד לב לבייב | הרכב החדש של ארי היל | המעריצים של שמוליק סוכות | שוואקי מתברך | מידד טסה מתפלל | חיים ציפל חוגג | דרעי מדליק | אשר בכותל | מה העניק אחיו של שורד השבי לגפני בביקור בחיידר? | רב הסלבס מדביק מודעות | חמש הכתבות הנצפות השבוע ב'כיכר' ועוד... • כל התמונות, הנייעס והסיפורים הלוהטים של השבוע • מזפנק: איציק אוחנה (זופניק)

זופניק בכיכר | צילום: צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן
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12 ימים בלבד לבחירות: מגיש 'כיכר השבת' ישי כהן התכנס באולפן עם הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, עו"ד נתן רוזנבלט ואבי גרינצייג לסיכום מעמיק של השבוע הבוער במערכת הפוליטית | החשש בגוש הימין מחרם ההצבעה בגור ומה עומד מאחורי הזעם בחסידות, ההצהרה הדרמטית של מאיר פרוש על פריימריז במגזר, והקרבות הלוהטים בש"ס ובמפלגות הקטנות • צפו (ליל שישי)

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יוני גבאי
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