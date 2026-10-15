חוששים מהפגנות? כך מבצע למעצר תלמידי ישיבות בוטל ברגע האחרון

מבזקים נוספים
מדור הענקים; הרה"ג ר' שלמה אלפא זצ"ל, זקן משפחת ה'חזון איש' הסתלק לבית עולמו
ברוך דיין האמת: בשעה האחרונה הסתלק לבית עולמו, הרה"ג ר' שלמה אלפא זצ"ל, אחיינו של בעל ה'חזון איש' זצ"ל, ומגדולי המו"צים בירושלים והוא בן 96 • המנוח ז"ל נודע כמרצה מבוקש ובעל זכרונות הוד • הותיר דור ישרים מבורך, בהם חתנו ראש עיריית בני ברק לשעבר הרב אברהם רובנשטיין (דיין האמת)חיים רוזנבוים
באמצע החתונה החרדית: מלצר נעצר בחשד לגניבת כרטיסי אשראי מאורחים
אחת החוגגות הבחינה שכרטיס האשראי שלה נעלם והתעמתה עם המלצר • נתפסו ברשותו מספר כרטיסים נוספים של משתתפים | 'השומרים' קוראים לערנות גבוהה באירועים (חדשות חרדים)דניאל הרץ
12 ימים לבחירות: חרם ההצבעה של גור, פצצת ה'פריימריז' של פרוש והמפץ בסקרים | אולפן ליל שישי
12 ימים בלבד לבחירות: מגיש 'כיכר השבת' ישי כהן התכנס באולפן עם הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, עו"ד נתן רוזנבלט ואבי גרינצייג לסיכום מעמיק של השבוע הבוער במערכת הפוליטית | החשש בגוש הימין מחרם ההצבעה בגור ומה עומד מאחורי הזעם בחסידות, ההצהרה הדרמטית של מאיר פרוש על פריימריז במגזר, והקרבות הלוהטים בש"ס ובמפלגות הקטנות • צפו (ליל שישי)אולפן ליל שישי
גבר בן 30 נפצע בינוני באום אל פאחם
גבר כבן 30 נפצע הערב (18:20) באום אל פאחם והובא למרפאה מקומית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים העמק במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
סקר מנדטים חדש: איזנקוט מזנק למספר שיא, גוש הימין יורד
סקר טאטיקה מציג מפנה: 'ישר!' עולה ל-26 מנדטים על חשבון שותפיה • 'עמך ישראל' של וינטר נכשלת באחוז החסימה | המילואימניקים עוברים עם 4 מנדטים (פוליטי מדיני)יוני גבאי
צה"ל שלח 3 התרעות פינוי לפני תקיפה בעזה ובמחנה אלמע'אזי
עיתונאים בעזה דיווחו כי ישראל שלחה לפחות 3 התרעות פינוי ("הקש בגג") לפני תקיפה, לגבי מתחמים בעיר עזה ובמחנה הפליטים אלמע'אזי במרכז הרצועה. עד כה הותקף אחד מהמתחמים.קובי אטינגר
פועל נפצע בינוני מנפילה מגובה בכיסרא סומיע
גבר בן 56 נפצע הערב (17:28) מנפילה מגובה של כ-4 מטרים במהלך עבודתו בכיסרא סומיע. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה במצב בינוני עם חבלות בגב ובגפיים.קובי רוזן
משרד הבריאות קורא להחזרת "קישקע ירושלמי" בגלל תווית לא תקינה
חברת "א.ארבעה קצבים בשרים" קוראת להחזרת המוצר "קישקע ירושלמי" לאחר שבדיקת שירות המזון מחוז תל אביב מצאה כי התווית אינה תקינה. תאריך פג התוקף שניתן ארוך מהתוקף הנכון, רשימת הרכיבים חסרה ושם היצרן שגוי. פרטי המוצר: תאריך ייצור 19/11/25, לשיווק עד 19/10/26, ברקוד 7290002816515. הציבור מתבקש שלא לצרוך את המוצר. החברה אוספת את המוצר מדרכי השיווק. לפניות: 0503303315 או kazavim4@gmail.comיוסי נכטיגל