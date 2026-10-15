חוששים מהפגנות? כך מבצע למעצר תלמידי ישיבות בוטל ברגע האחרון

12 ימים בלבד לבחירות: מגיש 'כיכר השבת' ישי כהן התכנס באולפן עם הפרשנים חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, עו"ד נתן רוזנבלט ואבי גרינצייג לסיכום מעמיק של השבוע הבוער במערכת הפוליטית | החשש בגוש הימין מחרם ההצבעה בגור ומה עומד מאחורי הזעם בחסידות, ההצהרה הדרמטית של מאיר פרוש על פריימריז במגזר, והקרבות הלוהטים בש"ס ובמפלגות הקטנות • צפו (ליל שישי)

אולפן ליל שישי