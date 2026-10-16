חקירה פדרלית נגד אילהאן עומאר: האם תגורש מארה"ב?

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מה חיפש השחקן עודד מנסטר בבית המדרש?
השחקן הישראלי נכנס לבית המדרש לצילומי סרטון הסברה על יוקר לימוד התורה • 'ערוץ יהדותון' משיק מיזם חדש בהפקת הרב ביסטריצקי | 'האוצר שלנו קדוש ועל-זמני' (חרדים)יאיר טוקר
פצוע קשה לכוד בתאונה בין שתי משאיות בכביש 6
תאונת דרכים בין שתי משאיות אירעה הבוקר (10:07) בכביש 6 באזור ממחלף שורק דרומה. פצוע קשה לכוד בזירה מקבל טיפול רפואי מצוותי מד"א. מסוק חילוץ נחת במקום.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 60 נהרג בתאונה סמוך למושב זכריה
רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונת דרכים סמוך למושב זכריה. צוותי איחוד הצלה מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה, ביצעו החייאה ממושכת אך נאלצו לקבוע את מותו עקב פציעות קשות. ד"ר ברוך בצופן והחובשים דודי וורטהימר ומנחם ויזמן השתתפו בפעולות ההצלה.קובי רוזן
גבר בן 40 במצב קשה פונה במסוק מתאונה בכביש 6
צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים במסוק לבית החולים איכילוב גבר כבן 40 במצב קשה עם פגיעה רב מערכתית. התאונה אירעה בכביש 6 ממחלף שורק לכיוון דרום.קובי רוזן
"בני גנץ 2": ליברמן מאשים את איזנקוט בתכנון להקים ממשלה עם נתניהו והחרדים
יו"ר ישראל ביתנו פרסם פוסט חריף נגד שותפו לגוש • "שותה קולות בתוך הגוש כדי להגיע לעמדת כוח מול הליכוד" | "הפטור מגיוס לא יבוטל - מה שהיה הוא שיהיה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
ליברמן מאשים את איזנקוט בתכנון קואליציה עם נתניהו
יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן טען כי גדי איזנקוט מתכנן להקים ממשלה עם נתניהו לאחר הבחירות. לדבריו, קמפיין "המפלגה הגדולה" של איזנקוט מנוגד להסכמות בין ראשי הגוש ונועד להגיע למשא ומתן עם נתניהו מעמדת כוח. ליברמן הוסיף כי עמדות אנשי איזנקוט בנושא הגיוס והחוקה מחזקות חשש זה, וכי מתווה הגיוס של איזנקוט כולל דיחוי של כ-4,500 לומדים בשנה. ליברמן הבהיר כי ישראל ביתנו לא תשב בקואליציה התלויה במפלגות ערביות ולא תשנה את עמדותיה בנושאי גיוס וחוקה.כיכר השבת
ליברמן: איזנקוט מתכנן ממשלה עם נתניהו וש"ס
אביגדור ליברמן טען כי גדי איזנקוט מתכנן להקים ממשלה עם בנימין נתניהו וש"ס, ולכן מנסה לפגוע בו.כיכר השבת
נהג משאית נפצע קשה בתאונה בין שתי משאיות בכביש 6
נהג משאית כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונה בין שתי משאיות בכביש 6 סמוך למחלף שורק. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה במסוק לבית חולים במצב קשה. צוותי כיבוי פעלו לחילוצו מהרכב.קובי רוזן