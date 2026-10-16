מה חיפש השחקן עודד מנסטר בבית המדרש?

מבזקים נוספים
מורה האשימה ילד בן 9: "היהודים אשמים בטבח ה-7 באוקטובר"
תלמיד יהודי בן 9 נאלץ לעזוב בית ספר בצפון לונדון • המורה טענה שהיהודים אשמים בטבח שביצעארגון הטרור חמאס | "כמו סבי ב-1940" (בעולם)כיכר השבת
הולך רגל בן 7 נפגע מרכב באשדוד במצב בינוני
הולך רגל כבן 7 נפגע מרכב ברחוב הורקנוס באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בנתיבות
גבר כבן 30 נפצע הבוקר (11:42) במצב קשה בתאונת קורקינט חשמלי בשדרות ירושלים בנתיבות. הוא סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
הולך רגל בן 25 נפגע מרכב בקרית גת במצב קשה
הולך רגל כבן 25 נפגע מרכב בשדרות ישראל פולק בקרית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
חקירה פדרלית נגד אילהאן עומאר: האם תגורש מארה"ב?
סוכנים פדרליים פשטו על ביתה של חברת הקונגרס הדמוקרטית • החקירה בוחנת חשדות להצהרות כוזבות במסמכי הגירה • גורמים בחקירה: שלילת אזרחות וגירוש עשויים להיות מטרת החקירה (בעולם)יוסי נכטיגל
פצוע קשה לכוד בתאונה בין שתי משאיות בכביש 6
תאונת דרכים בין שתי משאיות אירעה הבוקר (10:07) בכביש 6 באזור ממחלף שורק דרומה. פצוע קשה לכוד בזירה מקבל טיפול רפואי מצוותי מד"א. מסוק חילוץ נחת במקום.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 60 נהרג בתאונה סמוך למושב זכריה
רוכב אופנוע כבן 60 נהרג בתאונת דרכים סמוך למושב זכריה. צוותי איחוד הצלה מצאו אותו ללא דופק וללא נשימה, ביצעו החייאה ממושכת אך נאלצו לקבוע את מותו עקב פציעות קשות. ד"ר ברוך בצופן והחובשים דודי וורטהימר ומנחם ויזמן השתתפו בפעולות ההצלה.קובי רוזן
גבר בן 40 במצב קשה פונה במסוק מתאונה בכביש 6
צוותי מד"א מעניקים טיפול ומפנים במסוק לבית החולים איכילוב גבר כבן 40 במצב קשה עם פגיעה רב מערכתית. התאונה אירעה בכביש 6 ממחלף שורק לכיוון דרום.קובי רוזן