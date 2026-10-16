מבזקים נוספים
במפתיע: הצעירות החרדיות שנעצרו בפולין בחשד להברחת גת שוחררו בערבות
לאחר 3.5 חודשי מעצר בתנאים קשים, בית המשפט בקרקוב הורה על שחרורן בערבות • הצעירות נעצרו ביוני עם 100 ק"ג גת במזוודות | עורך דין: 'הופתעתי מההחלטה' (חדשות חרדים)כיכר השבת
אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: אהבה שקדמה לחשבון | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': המבול הסתיים, אבל השאלה נשארה: מה מבטיח שהקשר לא יסתיים בכישלון הבא? | הברית עם נח חושפת את יסוד האהבה האלוקית לישראל: היא קודמת למעשים ואינה מתבטלת בגללם | יהודי צריך לתקן את דרכיו, אך אינו צריך להרוויח את עצם היותו אהוב (יהדות)יוסי אליטוב
רוטמן תוקף: 'הרפורמה לא גרמה לשסע - היא התוצאה שלו'
יו"ר ועדת החוקה תקף את בג"ץ ואת האופוזיציה • טען כי היה מוכן לפשרות אך הצד השני חרם את הדיונים | 'בדמוקרטיה הרוב קובע' (פוליטי מדיני)כיכר השבת
הולך רגל בן 40 נפגע קשה מרכב בנתניה
הולך רגל כבן 40 נפגע קשה מרכב ברחוב הרצל בנתניה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה לאחר שנחבל בראשו, והוא פונה לבית החולים לניאדו במצב קשה.קובי רוזן
חשוד נעצר בחשד להשלכת רימון הלם באופקים
במהלך הלילה התקבל דיווח על השלכת רימון הלם באופקים, ללא נפגעים. שוטרי תחנת אופקים הגיעו לזירה והחלו בפעולות חקירה ובאיסוף ממצאים. לפני זמן קצר נעצר חשוד בן 18, תושב העיר, בחשד למעורבות באירוע.קובי רוזן
מורה האשימה ילד בן 9: "היהודים אשמים בטבח ה-7 באוקטובר"
תלמיד יהודי בן 9 נאלץ לעזוב בית ספר בצפון לונדון • המורה טענה שהיהודים אשמים בטבח שביצעארגון הטרור חמאס | "כמו סבי ב-1940" (בעולם)כיכר השבת
הולך רגל בן 7 נפגע מרכב באשדוד במצב בינוני
הולך רגל כבן 7 נפגע מרכב ברחוב הורקנוס באשדוד. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
גבר כבן 30 נפצע קשה בתאונת קורקינט חשמלי בנתיבות
גבר כבן 30 נפצע הבוקר (11:42) במצב קשה בתאונת קורקינט חשמלי בשדרות ירושלים בנתיבות. הוא סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן