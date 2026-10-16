מבזקים נוספים
"השינוי בדרך": איזנקוט וגנץ מגיבים לליברמן - "לא נילחץ מרעשי רקע"
יו"ר ישר! מבטיח ניצחון של למעלה מ-61 מנדטים ציוניים • גנץ תוקף: "ליברמן לא עשה עשרה אחוזים ממה שעשינו למען המדינה" | 11 ימים לפני הבחירות הגורליות (פוליטי מדיני)יוני גבאי
איזנקוט: לא ייסלח למי שלא יתעלה לגודל השעה בגלל אינטרסים אישיים
גדי איזנקוט תקף את אביגדור ליברמן וציין כי "לא ייסלח למי שלא יתעלה לגודל השעה בגלל אינטרסים אישיים".כיכר השבת
גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת דרכים בנתניה
גבר כבן 40 נפצע היום (12:17) במצב קשה לאחר שנפגע מרכב ברחוב הרצל בנתניה. הוא סובל מפגיעה רב מערכתית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים לניאדו.קובי רוזן
במפתיע: הצעירות החרדיות שנעצרו בפולין בחשד להברחת גת שוחררו בערבות
לאחר 3.5 חודשי מעצר בתנאים קשים, בית המשפט בקרקוב הורה על שחרורן בערבות • הצעירות נעצרו ביוני עם 100 ק"ג גת במזוודות | עורך דין: 'הופתעתי מההחלטה' (חדשות חרדים)כיכר השבת
אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: אהבה שקדמה לחשבון | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': המבול הסתיים, אבל השאלה נשארה: מה מבטיח שהקשר לא יסתיים בכישלון הבא? | הברית עם נח חושפת את יסוד האהבה האלוקית לישראל: היא קודמת למעשים ואינה מתבטלת בגללם | יהודי צריך לתקן את דרכיו, אך אינו צריך להרוויח את עצם היותו אהוב (יהדות)יוסי אליטוב
11 ימים לבחירות: מי חתם על הסכם עודפים, מי נשאר לבד והעימות בין הנדל לוינטר | "טמטום קולוסלי"
חמישה הסכמי עודפים כבר נחתמו, כולל ההסכם המסורתי בין המפלגות החרדיות| בן גביר נותר ללא מפלגה שותפה, גנץ מסביר מדוע לא חותם עם אף מפלגה | העימות בין הנדל לוינטר, בשאלה מי פנה למי - והביקורת החריפה על החלטת עוצמה יהודית (פוליטי)קובי ישראל
רוטמן תוקף: 'הרפורמה לא גרמה לשסע - היא התוצאה שלו'
יו"ר ועדת החוקה תקף את בג"ץ ואת האופוזיציה • טען כי היה מוכן לפשרות אך הצד השני חרם את הדיונים | 'בדמוקרטיה הרוב קובע' (פוליטי מדיני)כיכר השבת
הולך רגל בן 40 נפגע קשה מרכב בנתניה
הולך רגל כבן 40 נפגע קשה מרכב ברחוב הרצל בנתניה. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה לאחר שנחבל בראשו, והוא פונה לבית החולים לניאדו במצב קשה.קובי רוזן