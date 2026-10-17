גבר כבן 40 נפצע הערב (20:11) במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בסמוך למחלף עד הלום. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא באשדוד במצב בינוני עם חבלות בראש ובגפיים.

קובי רוזן