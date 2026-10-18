מבזקים נוספים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 13:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 13:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
זעזוע בקהילה היהודית בפריז: בית כנסת ברובע ה-19 הושחת וניזוק קשות - כך זה נראה אחרי
הקהילה היהודית ברובע ה-19 של העיר פריז מזועזעת בעקבות פגיעה קשה בבית כנסת בשכונה בה מתגוררות מאות משפחות יהודיות | כך זה נראה אחרי (חדשות)כיכר השבת
פועל נפצע בינוני בנפילה מגובה באתר בנייה בשדרות
פועל כבן 50 נפצע בנפילה מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה ברחוב אריאל שרון בשדרות בשעה 11:35. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני, עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
רגע לפני הבחירות: הצעיר החרדי שבונה את 'הכוח השקט' בתוך הליכוד
ימים ספורים לבחירות והמתח במערכת הפוליטית בשיאו: מה המשמעות של נהירת אלפי חרדים לליכוד וכיצד זה ישפיע על היום שאחרי? • היועץ והפוקד החרדי אלעזר גורדון בראיון גלוי באולפן 'כיכר השבת' על סוגיית חוק הגיוס, הקשרים והאינטרסים מול השרים הבכירים, ומה באמת יקרה מאחורי הפרגוד • "בסוף זה win-win לקידום הערכים שלנו" | צפו (פוליטי)יוסי סרגובסקי
דרמה בקנדה: לפחות 7 הרוגים בפיצוץ מסתורי בבסיס צבאי; עשרות חיילים פונו לבית החולים
פיצוץ עז התרחש במהלך אימון אש חיה בבסיס ויינרייט באלברטה, קנדה, כאשר רוחות עזות הפיצו את השריפה מחוץ לתחומי הבסיס | שבעה חיילים נהרגו בתקרית החריגה | מצב חירום הוכרז בבתי החולים באזור (בעולם)כיכר השבת
"זו תוכנית עבודה, לא הבטחת בחירות": ההתחייבות של יעקב אשר לחרדים עובדים
יו"ר יהדות התורה חשף במפגש אינטימי את המאבקים שניהל בעבר • "הקמתי 3 בתי ספר באלעד למרות התנגדויות" | ההתחייבות הנחרצת לעתיד (חרדים)חנני ברייטקופף
נהרג על ידי עבודה זרה: צלב ענקי צנח על הכומר והרג אותו
רגעי אימה בכנסייה באקוודור: שיקוץ שהיה תלוי על הקיר השתחרר ופגע בכומר בעת שניהל את התפילה. האירוע תועד בשידור חי (חדשות בעולם)דני שפיץ
השרה מאי גולן צפויה להיחקר בלהב 433: אלו החשדות שבעקבותיהם זומנה
השרה צפויה להתייצב לחקירה עד סוף השבוע • החקירה נפתחה בעקבות תחקיר שפורסם בתקשורת נגד השרה וסביבתה | החשדות: שוחד, מרמה והפרת אמונים (חרדים)דניאל הרץ