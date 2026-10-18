ימים ספורים לבחירות והמתח במערכת הפוליטית בשיאו: מה המשמעות של נהירת אלפי חרדים לליכוד וכיצד זה ישפיע על היום שאחרי? • היועץ והפוקד החרדי אלעזר גורדון בראיון גלוי באולפן 'כיכר השבת' על סוגיית חוק הגיוס, הקשרים והאינטרסים מול השרים הבכירים, ומה באמת יקרה מאחורי הפרגוד • "בסוף זה win-win לקידום הערכים שלנו" | צפו (פוליטי)

יוסי סרגובסקי