טרגדיה נוראית בבית שמש: גבר כבן 40 אותר ללא רוח חיים בביתו

מבזקים נוספים
קשוט עצמך: עסקנים חסידיים ערכו מסיבת יום הולדת לתובעת הכללית של ניו יורק
בזמן שבארה"ב ממהרים פעם אחר פעם להטיף מוסר ולשגר מחאות נגד נציגים ורבנים בארץ ישראל על פגישות פוליטיות, תיעוד מקומם ממונסי חושף מציאות שבה העסקנים והשליחים של אותם גורמים בדיוק חוגגים בלחיים ובאירוע בחירות ראוותני עם התובעת הכללית • וגם, השאלות ההלכתיות הקשות על הרמת כוסית עם גויים (חרדים)שאול כהנא
שני צעירים נפצעו בינוני בתאונת קורקינט בבית שמש
שני רוכבי קורקינט חשמלי, צעיר וצעירה כבני 18, נפצעו במצב בינוני בתאונה בדרך חיים בבית שמש. האירוע אירע בשעה 05:52. צוותי מד"א מעניקים להם טיפול רפואי בשל חבלות בראש ובגפיים ומפנים אותם לבית החולים שערי צדק.קובי רוזן
10 חשודים נעצרו במבצע משטרתי בעקבות אירועי אלימות באזור בנימין
משטרת ישראל ביצעה לפנות בוקר מבצע מעצרים בשם "עלה של זית" באזור בנימין, במהלכו נעצרו 10 חשודים במעורבות באירועי אלימות שהתרחשו בסוף השבוע החולף. בין האירועים: תקיפת אשת תקשורת זרה וחשד לתקיפת דיפלומטים זרים בטייבה. כוחות מחוז ש"י יחד עם שב"כ, לוחמי מג"ב איו"ש וצה"ל פעלו במספר מוקדים לאיתור החשודים. מפכ"ל המשטרה דני לוי הדגיש: "החוק ביהודה ושומרון חל על כולם, ללא הבדל זהות או השתייכות. משטרת ישראל מחויבת לאכיפה מקצועית, שוויונית וללא משוא פנים".קובי רוזן
גבר בן 40 נפצע בינוני באירוע אלימות בבאר שבע
בשעה 05:34 התקבל דיווח על גבר שנפצע באירוע אלימות בדרך חברון בבאר שבע. צוותי מד"א מעניקים טיפול לגבר כבן 40 במצב בינוני עם פציעה חודרת ומפנים אותו לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
המהומות בצרפת: כך סין מתרגלת השתלטות על מחבל עם גרזן
בזמן שצרפת מתמודדת עם מהומות, ביזה ועימותים עם המשטרה, תיעוד מתרגיל בסין מציג שוטר שמזנק על תוקף מדומה ומפיל אותו בתנועה אקרובטית (חדשות בעולם)דני שפיץ
"בישל את הדיסה של עצמו": עקיצת הענק של שר החוץ האיראני למקרון
בעקבות גל המהומות בצרפת, שר החוץ של איראן, סייד עבאס עראקצ'י, שיגר עקיצה לנשיא הצרפתי | כשהוא מנצל חשיפת הודעה של טראמפ ותמונות של אלפי עצורים בפריז, עראקצ'י קורא למקרון "להקשיב לעתיד של צרפת" ומאשים אותו בצביעות ובגרימת מלחמה (בעולם)כיכר השבת
צה"ל חיסל ראש חוליה ושני מחבלי חמאס בצפון רצועת עזה
צה"ל חיסל במהלך סוף השבוע שלושה מחבלי חמאס בצפון הרצועה. במרחב דארג' תופאח חוסלו עבדאללה מוחמד חמיס ג'אבר, שסייע ליצירת אמצעי לחימה והיווה גורם משמעותי במטה הייצור של חמאס, ומאגד אחמד מוצטפא צבאג, ראש חוליה בזרוע הצבאית. במרחב ג'אבליה חוסל עאמר בשיר מוחמד חוראני, מחבל בגדוד ההנדסה. לפי צה"ל, המחבלים קידמו מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל ופעלו לשיקום היכולות הצבאיות של הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש.ב. ניסני
הבגידה המוחלטת: הרעיון שפוטין הציע לטראמפ - ומעורר אימה בקייב
על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", נשיא רוסיה העביר הצעה חריגה לטראמפ בניסיון לקדם הסכם שיסיים את המלחמה בתנאים הנוחים למוסקבה | במקביל, הקשרים המתהדקים בין טראמפ לפוטין וההקלות בסנקציות על רוסיה מעוררים בקייב חשש כבד: בעלת בריתה המרכזית של אוקראינה עלולה להגיע להבנות עם הקרמלין - על חשבונה (בעולם)כיכר השבת