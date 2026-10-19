דרמה רבת משתתפים התפתחה אמש (ראשון) בעיר ערד, כאשר כוח משטרה שהגיע לפעילות שגרתית בעיר זוהה בטעות על ידי תושבים מקומיים ככוח של המשטרה הצבאית שהגיע לבצע מעצר של תלמיד ישיבה המוגדר כעריק.

בעקבות הזיהוי השגוי, הופעלה באופן מיידי מערכת 'צבע שחור' - המערכת המזעיקה את הציבור החרדי במקרים של חשש למעצר תלמידי ישיבות. בתוך זמן קצר זרמו למקום מאות מפגינים ותושבים, ובשטח התפתחה מהומה ועימותים סביב הכוח המשטרתי.

רק לאחר שעה ארוכה של מתיחות רבה וסערת רוחות בשטח, נבדקו הפרטים לעומקם והתברר כי לא מדובר בכוח של המשטרה הצבאית וכי לא נערך כל ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה. עם התבהרות התמונה, הרוחות נרגעו וההמונים התפזרו מהמקום.

בעקבות האירועים, פרסמה מערכת 'צבע שחור' הודעת הבהרה שבה התייחסה לשתלשלות העניינים: "מערכת 'צבע שחור' פועלת באחריות וביסודיות מתמדת לבדיקת כל דיווח וקריאה, מתוך שליחות עליונה לשמירה והגנה על בני הישיבות".

"באירוע שהתרחש, התקבלו מספר אינדיקציות ופרמטרים שהעלו חשש מבוסס לפעילות של רשויות האכיפה הצבאיות", נמסר בהודעה. "בהתאם לחובתנו לפעול במהירות לטובת הציבור, הופעלה ההתרעה הנדרשת. עם הגעת הציבור למקום ובירור מלוא פרטי האירוע בשטח, התברר לשמחתנו כי מדובר באירוע שאינו קשור למשטרה הצבאית".

האירוע בערד מתרחש על רקע גל מעצרים של תלמידי ישיבות בתקופה האחרונה. בשבוע שעבר נעצרו שני תלמידי ישיבת "אור החיים" בראשון לציון והועברו למשטרה הצבאית, ובמקביל דווח על מעצר שני בחורי ישיבה נוספים באזור אילת.