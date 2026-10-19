נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עורר סערה פוליטית נרחבת בזירה הבינלאומית, לאחר שהבהיר ברשת החברתית Truth Social את הסיבה להחלטתו להקל את משטר הסנקציות הכלכליות שהוטלו על רוסיה. במקביל, הנשיא האמריקני שיגר ביקורת חריפה כלפי נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי והאשים אותו בכך שהחמיץ הזדמנויות רבות להביא לסיומה של המלחמה.

בדבריו הגדיר טראמפ את הצעד כמתבקש ואמר כי מדובר בהחלטה "פשוטה מאוד". לדבריו, מכיוון שהוא נמצא בעיצומו של משא ומתן להשגת הסדר שלום, אין כל היגיון לנקוט בצעדים שירחיקו את מוסקבה משולחן הדיונים. טראמפ טען כי במגעים בין הצדדים כבר נרשמה "התקדמות רבה".

"הוא צריך לקיים בחירות. הוא היה יכול ליישב את הנושא הזה פעמים רבות", הצהיר הנשיא האמריקני בשיחה עם כתבים בבסיס חיל האוויר אנדרוז שבמדינת מרילנד. טראמפ הוסיף והתייחס בנחרצות גם להשלכות הכלכליות של הלחימה: "הוא לא יכול להעלות את מחיר הנפט, הוא עשה מספיק".

בהמשך דבריו האשים טראמפ את זלנסקי בהכשלת המאמצים להפסקת אש: "הוא אינו רוצה לסיים את המלחמה הזו, וכנראה מעולם לא רצה בכך", טען הנשיא האמריקני. בדבריו חזר טראמפ על עמדתו כי הניצוץ שהוביל לעימות הצבאי מול רוסיה היה נמנע לחלוטין תחת הנהגתו: "זו מלחמה שמעולם לא הייתה צריכה לקרות. אם הייתי נשיא אז היא לא הייתה מתרחשת".

במערכת המדינית בקייב לא נותרו חייבים. בריאיון שפרסם זלנסקי בסוכנות הידיעות בלומברג, הוא הגיב בחריפות להאשמות והטיח בטראמפ כי הוא פועל לטובת האינטרס הרוסי. "טראמפ מנסה לדחוף את אוקראינה להיכנע לרוסיה", אמר זלנסקי והזהיר מפני התפתחות מסוכנת: "אנחנו ניצבים כעת בפני ימים מסוכנים לקראת הבחירות בארה"ב. להערכתי ננקטו צעדים מתוכננים שנועדו לשכנע את אוקראינה להיכנע".

פוטין מציע פסגה משולשת עם סין

בתוך כך, דיווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל שופך אור נוסף על הדינמיקה המתחממת בין וושינגטון למוסקבה. על פי הדיווח, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הציע לטראמפ לקיים מפגש פסגה משולש יחד עם נשיא סין, שי ג'ינפינג, במטרה לקבוע את תנאי סיום המלחמה באוקראינה – בתנאים שיהיו נוחים עבור רוסיה.

ההצעה הועלתה ככל הנראה במהלך שיחה טלפונית שקיימו השניים ב-9 באוקטובר, הזדמנות שבה גם סוכמה עסקת סולר בין המדינות. בקרמלין אף אישרו רשמית כי רעיון הפסגה המשולשת נמצא בדיונים פעילים.

הערכות במערב מצביעות על כך שפוטין מנסה לנצל את ההתקרבות המחודשת לטראמפ ואת השינוי בטון שלו נגד אוקראינה וזלנסקי, כדי להוביל למהלך דרמטי שבו המעצמות הגדולות יכריעו את עתיד המלחמה – תוך עקיפת קייב ומדינות אירופה כליל.