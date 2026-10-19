בעקבות הבעת התמיכה המוחלטת של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בראש הממשלה בנימין נתניהו והאזהרות הישירות ששיגר לעבר המשטר האיראני, בטהרן מגיבים במתקפה מילולית משולבת ומתוזמנת. הדרג המדיני, הצבאי והביטחוני הבכיר ביותר במשטר האייתוללות שיגר אתמול (ראשון) סדרת איומים חריפים במיוחד כלפי ישראל וארה"ב.

שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, שיגר אזהרה ישירה לעבר ירושלים וושינגטון תוך כריכת המהלכים הצבאיים בשיקולים פוליטיים פנימיים. "בפעם האחרונה שרציתם 'לסיים את העבודה', איראן יצאה חזקה עוד יותר. רוצים לנסות שוב את מזלכם? אתם מוזמנים. אבל היזהרו - גם לנו יש עבודות שטרם סיימנו", הבהיר עראקצ'י.

בדבריו תקף בחריפות את ראש הממשלה נתניהו והוסיף: "נתניהו גורר את אמריקה למלחמה נוספת כדי להישאר מחוץ לכלא, יהיו ההשלכות על ישראל אשר יהיו, ועל אחת כמה וכמה על נשיא ארה"ב".

"השטחים הכבושים יהפכו לעד לאדמה חרוכה"

במקביל, בדרג הצבאי הטון הפך לאפוקליפטי עוד יותר. דובר משמרות המהפכה, חוסין מוחבי, איים בפגיעה קשה ואסטרטגית בתגובה לכל מהלך ישראלי או אמריקני נגד נכסים לאומיים של המשטר. "כל פגיעה בתשתיות האנרגיה של איראן, למרות שתתוקן מיד בידי המדענים הצעירים שלנו, תהפוך את השטחים הכבושים לעד לאדמה חרוכה ותעקור את גוזליהם אל מדבר סיני. העולם יראה מה יקרה!", הצהיר.

מפגן הלוחמנות האיראני הגיע לשיאו בדבריו של ראש המטה הכללי של הכוחות המזוינים באיראן, עבדאללהי, אשר בחר לתקוף באופן אישי וישיר את הנהגת ארה"ב ואת החוסן הישראלי. "נשיא ארה"ב כבר הזדקן ואין לו כוח לקום ממקומו. החברה האמריקנית ואזרחי ישראל יודעים היטב שיש לכם חולשות חמורות ויסודיות. עליכם לדעת שטעות החישוב הבאה תגרור תגובות שונות וחריפות יותר מבעבר", הצהיר.

עבדאללהי סיכם במסר מתריס שאינו משתמע לשני פנים: "להעמיד שוב במבחן את מה שכבר נבחן זו טעות; אנחנו מחכים בקוצר רוח להחלטות הטיפשיות שלכם".

ההצהרות האיראניות מגיעות על רקע הבעת התמיכה הפומבית של טראמפ בנתניהו לקראת הבחירות בישראל, שבה הבהיר הנשיא האמריקני כי "אם לישראל יהיה מנהיג שגוי, כלומר כל אדם מלבד ביבי, אמריקה תצטרך לבצע את העבודה הזאת בעצמה, ואין לי נטייה לעשות זאת".