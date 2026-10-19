על פי דיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", נשיא רוסיה העביר הצעה חריגה לטראמפ בניסיון לקדם הסכם שיסיים את המלחמה בתנאים הנוחים למוסקבה | במקביל, הקשרים המתהדקים בין טראמפ לפוטין וההקלות בסנקציות על רוסיה מעוררים בקייב חשש כבד: בעלת בריתה המרכזית של אוקראינה עלולה להגיע להבנות עם הקרמלין - על חשבונה (בעולם)

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