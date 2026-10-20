המפלגה שמציבה את סוגיית הגיוס במרכז, משיקה היום ג'ינגל בחירות חדש ומצהירה כי לא תוותר על אף בחור ישיבה | ״הקול שלך עומד למבחן״ (חרדים)

חזקי שטרן