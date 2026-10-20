לאחר מעצרם של עשרות הבחורים מחב"ד, תנועת ש"ס יוצאת במתקפה חריפה במיוחד נגד היועמ"שית גלי בהרב מיארה | ש"ס מאשימה אותה בהתערבות פוליטית בוטה וחסרת תקדים במערכת הבחירות, באמצעות מתן הוראות למעצרים אלימים של בני ישיבות | בהוראת יו"ר ש"ס דרעי, ח"כ ינון אזולאי פועל לשחרורם (חרדים)

חזקי שטרן