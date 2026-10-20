התגורר בבית הלוביסט הקטארי: סערה וגיבוי סביב כתב חדשות 13"

מבזקים נוספים
האהבה העצומה לעדת תימן; בני הקהילה התימנית התכנסו ביום הילולת מרן
ביום הילולת הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, התכנסו בני הקהילה התימנית בבני ברק, בראשות רבנים ואישי ציבור, לעצרת זיכרון לזכרו של בעל ההילולא | המעמד הועבר בשידור ישיר במעגל סגור באולם סמוך | תיעוד וסיקור (חרדים)חיים רוזנבוים
זעם בבני ברק: נהרס בית הוראה שפעל 35 שנה; הרב הותקף
פקחים הרסו בית הוראה שפעל 35 שנה בשיכון ה׳ • הרב נידאם הותקף ונזקק לטיפול רפואי | רבה של בני ברק הגיע למקום: "מחללים את כבוד התורה!" (חדשות חרדים)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 17:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 17:00אריאל שרפר
גבר כבן 50 נהרג בתאונת דרכים בכביש 92
מד"א דיווח על מותו של גבר כבן 50 בתאונת דרכים בכביש 92. חובשים ופראמדיקים ביצעו פעולות החייאה ממושכות אך נאלצו לקבוע את מותו עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
שריפה בקרית עקרון: גבר בן 50 במצב קשה לאחר שאיפת עשן
שריפה פרצה בבית פרטי ברחוב עמיחי בקרית עקרון. גבר כבן 50 סובל מסימני שאיפת עשן וצוותי מד"א מבצעים בו פעולות החייאה במקום. הדיווח על האירוע התקבל במוקד 101 בשעה 15:14.קובי רוזן
נפתלי בנט בריאיון: "סיימתי לנסות להגיע להסכמות עם הנהגת הציבור החרדי"; מאיים בשלילת כל תקציבים
שבוע לבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתארח לראיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בנט תוקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי, מצהיר כי יפעל לעצירה מוחלטת של שיבר התקציבים לעולם התורה ולחינוך החרדי שלא ילמד 100% ליבה, כופר בנתוני הסקרים ומסביר למה ה-7 באוקטובר שינה את יחסו למנסור עבאס ולהבדיל למוסדות החינוך החרדי | צפו (פוליטי)ישי כהן
רוכב אופנוע נפגע בינוני בתאונה בהרצליה
גבר כבן 30 נפגע במצב בינוני בתאונת דרכים ברחוב מנחם בגין בהרצליה. רוכב האופנוע נפגע מרכב וסובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים מאיר.קובי רוזן
טורקיה: נשאיר כוחות בסוריה ועיראק עד להשגת ביטחון מלא
שר ההגנה הטורקי ישר גולר הודיע כי אנקרה תמשיך להחזיק כוחות צבאיים בשטח סוריה ועיראק עד שיושג ביטחון מלא בגבולות טורקיה ובאזור כולו. לפי ההודעה, טורקיה תשקול מחדש את נוכחותה הצבאית במדינות אלה רק לאחר שיחול שיפור במצב הביטחוני.קובי אטינגר