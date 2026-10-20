דרמה ולחצים: עשרות בחורי חב"ד שוחררו מהכלא – ויועברו לבקו"ם

מבזקים נוספים
"אין יותר משא ומתן עם גולדקנופף ודרעי" • התוכנית של נפתלי בנט לפירוק "המדינה החרדית" נחשפת
שבוע לבחירות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מתארח לראיון סוער באולפן 'כיכר השבת' עם ישי כהן | בנט תוקף בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי, מצהיר כי יפעל לעצירה מוחלטת של שיבר התקציבים לעולם התורה ולחינוך החרדי שלא ילמד 100% ליבה, כופר בנתוני הסקרים ומסביר למה ה-7 באוקטובר שינה את יחסו למנסור עבאס ולהבדיל למוסדות החינוך החרדי | צפו (פוליטי)ישי כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
שריפה פרצה בישיבת 'נחלת דוד' בפתח תקווה; כוחות רבים במקום
שריפה פרצה היום בישיבת 'נחלת דוד' שבפתח תקווה כך לפי הודעת כב"ה | בסייעתא דשמיא לא ידוע עד כה על נפגעים בשריפה (חדשות)כיכר השבת
משהו מתבשל: נתניהו שוב משגר איום חריף לעבר איראן; ומתחייב - נפיל את המשטר
בימים האחרונים, חזר נתניהו פעם אחר פעם על איומים כנגד המשטר האיראני לבל יתקפו את ישראל | היום, ראש הממשלה התחייב מול המצלמה להפיל את המשטר (חדשות)כיכר השבת
דיווח: טראמפ נוטה לאשר פשרה דרמטית מול איראן
דיווח בלעדי בעיתון „אל־ערבי אל־ג'דיד” חושף יוזמת תיווך של פקיסטן וקטר שנועדה למנוע חידוש העימות בין וושינגטון לטהרן | לפי מקורות המעורים במגעים, ארה״ב נתנה את הסכמתה למתווה ואיראן הביעה נכונות מוקדמת לאפשר ביקור חשאי של פקחי סבא״א באתרי הגרעין שלה (מדיני)כיכר השבת
טבריה; האדמו"ר מסטוטשין הגיע במיוחד מחו"ל לפקוד את ציון זקינו זי"ע
האדמו"ר מסטוטשין, אשר ביקר בימים האחרונים בארה"ק, פקד השבוע את הציון הק' של זקינו, הרה"ק מסטוטשין זי"ע, לרגל יום ההילולא, בבית העלמין העתיק בטבריה | קודם לכן, ערך הרבי טיש לחיים בבניין הכנסת האורחים הסמוך לבית העלמין (חסידים)חיים רוזנבוים
תוצא להורג בפעם השלישית? האמריקאים נשאלו מה הם חושבים על הפרשייה המזעזעת
כריסטה פייק, שהורשעה ברצח, שרדה שני ניסיונות הוצאה להורג בזריקת רעל בטנסי, נותרה מחוסרת הכרה במשך חמישה ימים ואושפזה במצב קריטי | סקר חדש חושף כי כשליש מהאמריקנים סבורים שיש לנסות להוציא אותה להורג פעם נוספת, בעוד אחרים מעדיפים מאסר עולם (חדשות)כיכר השבת
עתודת הקרקע האחרונה בכפר ביל״ו; האם זו ההזדמנות הנדל״נית של המרכז?
צמוד למרכז הרפואי קפלן, על תוואי תחנת המטרו העתידית ובמוקד תוכניות הפיתוח המחוזיות: מתחם "משולש ביל״ו" מושך את תשומת ליבם של משקיעים פרטיים המחפשים פוטנציאל השבחה גבוה בהון עצמי נגיש של החל מ־99,000 ₪ בלבדחני שטיין