מבזקים נוספים
טרוריסט בעניבה: מהפכת החינוך של א-שרע לג'יהאד ולחיסול חיילי צה"ל
מהפכת החינוך בסוריה: א-שרע מוחק את אסד ומכניס לספרי הלימוד ג'יהאד, השלכת אבנים ופגיעה בחיילי צה"ל (חדשות בעולם)דני שפיץ
סייר סודי: חתול אותת לרחפן התצפית והכוח המיוחד חוסל
הכוח הרוסי נע על גבי לעבר עמדה שבה פעל מפעיל רחפנים אוקראיני | עוד לפני שהחיילים הבחינו באיום המתקרב, החתול שבמקום הפגין דריכות יוצאת דופן (חדשות בעולם)דני שפיץ
מבוכת ענק לאיראן: יצוא הנפט מהמפרץ עקף את הרמות שלפני המלחמה
איראן תוקפת כלי שיט במפרץ הפרסי - אך הנפט ממשיך לזרום | נתיבים חלופיים והגנה אמריקנית מאפשרים את המשך יצוא הנפט | איראן נכשלה במאבק על מצר הורמוז (בעולם)כיכר השבת
הבעל המפקיר: נמלט מהמשטרה בזמן שאשתו נפלה מהאופנוע
המרדף בהודו קיבל תפנית דרמטית בתוך שניות: האישה איבדה את שיווי המשקל ונפלה בעוצמה על האספלט, בעוד בעלה ממשיך במנוסה (חדשות בעולם)דני שפיץ
נתניהו תכנן תקיפה עצמתית באיראן באוקטובר אך טראמפ עצר אותו
לפי דיווח בפייננשל טיימס, ראש הממשלה בנימין נתניהו תכנן מתקפה עצמתית באיראן ב-10 באוקטובר, אך הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ מנע זאת.כיכר השבת
החלטה מסתורית: שני מחבלים שתכננו להפציץ בסיס אווירי נעצרו מחדש
שבעה חשודים נעצרו עד כה בפרשת בסיס פיירפורד האמריקני בבריטניה | שניים מהם נעצרו מחדש בחשד לסיוע למודיעין האיראני | המשטרה: סבירות גבוהה למעורבות איראן | עד כה לא ברור מדוע המחבלים שוחררו מלכתחילה (בעולם)כיכר השבת
דיווח דרמטי: ישראל כמעט תקפה באיראן בימים האחרונים - ונבלמה בידי טראמפ
לפי ה״פייננשל טיימס״, צה״ל כבר נערך למבצע תקיפות נרחב שנועד לפגוע בתשתיות חשמל, במתקני הגרעין וביעדי המשטר בטהרן | המהלך שתוכנן לאמצע אוקטובר בוטל בעקבות התנגדות הנשיא האמריקני, שהבהיר כי ארה״ב לא תתקוף את איראן לפני הבחירות ב-3 בנובמבר | כל הפרטים (חדשות)כיכר השבת
דיווח דרמטי: נתניהו תכנן מתקפה נרחבת באיראן, טראמפ התנגד ומנע
הגסת' אישר לראשונה את הביקור החשאי בישראל • סירב לחשוף פרטים: "הם שותפים טובים" | גם טראמפ נשאל ואמר: "לא יכול כרגע" (פוליטי מדיני)דוד הכהן