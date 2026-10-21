חיילי צרפת ברחוב ( צילום: Claude Truong-Ngoc / Wikimedia Commons - cc-by-sa-3.0 )

ממשלת צרפת נערכת להפעיל כוחות צבא ומשטרה בהיקף נרחב לקראת יום המחאה המתוכנן לשבת, 24 באוקטובר, לאחר שהמהומות והביזה בסוף השבוע האחרון חשפו כשלים חמורים בהיערכות כוחות הביטחון.

שר הפנים לוראן נונייס הודיע כי התוכנית החדשה תכלול תגבור כוחות משמעותי, לצד הפעלת יחידות מיוחדות שנועדו להתמודד עם הפרות סדר אלימות. בדיון שנערך ביום שלישי באספה הלאומית הודיע נונייס כי חיילי מבצע סנטינל של הצבא הצרפתי ייקחו חלק במערך האבטחה. החיילים יוצבו בעיקר במשימות אבטחה סטטיות, במטרה לשחרר שוטרים וז'נדרמים שיוכלו להתמקד בדיכוי מהומות ובמרדף אחר מתפרעים. אולם עיקר השינוי צפוי להתבטא בהרחבת השימוש ביחידות המיוחדות ובאמצעים המבצעיים. נונייס הצהיר כי בכוונתו להגדיל את מספר הכוחות הזמינים ולתגבר את היחידות הפרוסות בשטח, בדומה למהלך שננקט במהלך מהומות יולי 2023. "הרסו לי את החיים": בעלת בית מרקחת יהודייה בעדות קורעת לב לתקשורת הצרפתית כיכר השבת | 20.10.26 רגעים אחרי שהציג את שללו: דייג נטרף על ידי תנין בתקרית מחרידה אריה רוזן | 20.10.26 בין הכוחות והאמצעים שנועדו להשתתף במבצע נמצאות יחידות העילית GIGN ו-RAID, יחידת ההתערבות של משטרת פריז BRI, מסוקים משטרתיים וכלי רכב משוריינים מדגם Centaure. לצדם יופעלו גם תותחי מים לפיזור המונים.

כישלון אדיר. שר הפנים לורן נונייז ( צילום: shutterstock )

השר הודה כי חלק מהאמצעים כבר הופעלו במהלך המהומות בשבת, 17 באוקטובר, אך הדגיש כי הפעם נדרשת היערכות רחבה יותר. לדבריו, המטרה היא לא רק להגדיל את מספר השוטרים והלוחמים, אלא גם לשנות את אופן הפעולה בשטח.

הלקח מהכישלון: פחות עמידה במקום, יותר מרדף אחר המתפרעים

ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הודה אף הוא כי היערכות כוחות הביטחון באירוע הקודם הייתה סטטית מדי ולא אפשרה תגובה מהירה מספיק. בעקבות זאת, הממשלה מבקשת לעבור לשיטת פעולה המבוססת על ניידות ותגובה מהירה, שתאפשר לכוחות לאתר קבוצות מתפרעים המתפזרות במהירות בין מוקדים שונים.

נונייס הסביר כי יש לגבש דוקטרינה מבצעית שתתמקד ביכולת להגיע במהירות לקבוצות האלימות, במקום להסתפק בהצבת כוחות בנקודות קבועות. ההחלטה מגיעה לאחר הביקורת החריפה שנמתחה על המשטרה בעקבות אירועי הביזה וההרס בסוף השבוע.

במקביל, הממשלה שוקלת להרחיב את האפשרות לאסור הפגנות שעלולות להידרדר לאלימות. לפי השר, האיסור עשוי לחול הן על הפגנות שלא דווחו מראש לרשויות והן על הפגנות שאושרו, אם המארגנים או מערך הסדר שלהן אינם מספקים ערבויות מספקות לשמירה על הסדר הציבורי.

נונייס הבטיח לנבחרי הציבור כי הממשלה תפעל בנחישות לקראת האירועים הקרובים. לדבריו, הוא עצמו יפקח על ההתמודדות עם המצב בימים הקרובים, והבטיח כי כוחות הביטחון יהיו ערוכים למשימה.

בתוך כך, העוצר הלילי נמשך גם הלילה באזורים שונים בצרפת, בעקבות מעשי הביזה והאלימות שפרצו במהלך המחאות ב־17 באוקטובר. בפריז חודש העוצר באזורים שסביב כיכר הרפובליקה ורובע לה האל, בין השעות 23:00 ל־6:00, לצד איסור על התקהלויות באזורים נוספים בבירה.

במרסיי הוטלו הגבלות ליליות על קטינים באזורים שנפגעו מהביזה, ובערים נוספות נמשכות ההגבלות בהתאם להחלטות הרשויות המקומיות. ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הודיע כי עוצרים נוספים יוטלו בכל מקום שבו המצב יחייב זאת, במטרה למנוע התפרצויות אלימות נוספות.