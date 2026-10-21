נתניהו וטראמפ ( צילום: הבית הלבן )

ראש הממשלה בנימין נתניהו דחף לחידוש המערכה הצבאית נגד איראן, ואף הורה לצה״ל להיערך למבצע תקיפות נרחב, אך הנשיא האמריקני דונלד טראמפ התנגד לחידוש הלחימה לפני בחירות האמצע בארה״ב. כך מדווח היום (רביעי) העיתון הבריטי ״פייננשל טיימס״, בהסתמך על שלושה גורמים המעורים בפרטים.

על פי הדיווח, הצבא הישראלי הכין תוכנית למערכה אווירית בת כמה ימים, שנועדה לצאת לדרך בסוף השבוע של 10 באוקטובר. היעדים שנכללו בתוכנית היו תשתיות אזרחיות, ובהן תחנות כוח, מתקני גרעין ואתרים הקשורים למשטר האיראני. אלא שהתוכנית לא יצאה לפועל, בעיקר בשל התנגדותו של טראמפ לחידוש המלחמה בעיתוי הנוכחי, לקראת הבחירות לקונגרס האמריקני. ב-8 באוקטובר הצהיר הנשיא בפומבי כי ארה״ב לא תתקוף את איראן לפני 3 בנובמבר, והוסיף כי מתקיימים מגעים עם טהרן.

טראמפ ונתניהו ( צילום: הבית הלבן )

הדיווח החדש מצטרף לפרסום קודם של אתר Axios, שלפיו נתניהו שוחח עם טראמפ על האפשרות לחדש את התקיפות, על רקע חששות ישראליים מפני צעדים איראניים לשיקום תוכנית הגרעין. לפי אותו דיווח, בירושלים הביעו דאגה גם מהאפשרות שאיראן תחדש את פעילות ההעשרה באתר התת-קרקעי המכונה ״פיקאקס מאונטיין״.

למרות דחיית המבצע, האפשרות לחידוש התקיפות נותרה על הפרק. לפי ה״פייננשל טיימס״, נתניהו וטראמפ ממשיכים לאיים על המשטר האיראני, בעוד הצבאות נערכים לאפשרות של שינוי בהחלטה.

דוברת הבית הלבן אנה קלי מסרה לעיתון כי איראן נמצאת במצב קשה מבחינה כלכלית וצבאית, וכי הלחץ האמריקני על נמלי המדינה והמאמצים לאפשר את המשך יצוא הנפט מהמפרץ נושאים פרי. היא חזרה על עמדת הממשל שלפיה ארה״ב לא תתקוף את איראן לפני בחירות האמצע.

במקביל, צה״ל נמצא בכוננות מוגברת. לפי הדיווח, הוחלט על ביטול חופשות לכלל החיילים החל מיום חמישי ועד לאחר הבחירות בישראל, שייערכו ב-27 באוקטובר. הרמטכ״ל אייל זמיר הסביר כי ההיערכות נועדה לאפשר את קיום הבחירות בבטחה ובמועדן.

לשכת ראש הממשלה לא מסרה תגובה לפניות העיתון. לפי שעה, לא ברור אם ומתי יחליטו ישראל וארה״ב לחדש את התקיפות, אך הדיווחים מלמדים כי האפשרות למערכה נוספת נגד איראן ממשיכה להיבחן בדרגים הבכירים.