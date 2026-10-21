איירבוס voyager RAF ( צילום: שאטרסטוק )

החקירה הבריטית סביב החשד לפעילות איראנית נגד בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד (RAF Fairford) מסתעפת: שני גברים שנעצרו במסגרת הפרשה נעצרו מחדש ביום שלישי בחשד שסייעו לשירות המודיעין הזר של איראן, כך הודיעה משטרת הלוחמה בטרור בבריטניה.

לפי הודעת המשטרה, אחד החשודים הוא אזרח בריטי בן 24, והשני בן 25, המחזיק באזרחות בריטית ואיראנית. השניים נחשדים בעבירה לפי חוק הביטחון הלאומי הבריטי, שעניינה סיוע לשירות מודיעין של מדינה זרה. לורנס טיילור, בכיר במשטרת הלוחמה בטרור, מסר כי עד כה נעצרו שבעה גברים במסגרת החקירה. לדבריו, שניים מהם נעצרו מחדש בעקבות המשך פעולות החקירה, בעוד חמשת האחרים שוחררו בערבות. טיילור הדגיש כי החקירה עדיין בעיצומה, והוסיף כי עמדת המשטרה נותרת בעינה: קיימת סבירות גבוהה למעורבות של המדינה האיראנית בפרשה. שמות החשודים לא פורסמו.

חשד לתכנון פיגוע סמוך לבסיס המפציצים

הפרשה נחשפה בסוף ספטמבר, כאשר הרשויות בבריטניה הודיעו על מעצרם הראשוני של חמישה גברים בחשד להכנות לביצוע מעשה טרור ולעבירות הקשורות לחומרי נפץ, בסביבת בסיס פיירפורד.

הבסיס הבריטי משמש לאורך השנים את חיל האוויר האמריקני, ובין היתר הוצבו בו מפציצים אסטרטגיים מדגם B-1. בעקבות האירוע הוזעקו למקום כוחות משטרה ויחידות צבאיות לסילוק פצצות, ותושבים מבתים סמוכים פונו מחשש לסכנה.

ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהאם, אמר מוקדם יותר החודש כי התוכנית החשודה נגד הבסיס הונחתה כמעט בוודאות בידי משמרות המהפכה של איראן. בטהרן דחו בתוקף את ההאשמות.

גם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למעצרים הקודמים ושיבח את שיתוף הפעולה בין וושינגטון ללונדון. לדבריו, החשודים תכננו לגרום נזק כבד לבסיס. מקורות המעורים בפרטים מסרו כי גורמי המודיעין האמריקניים עקבו במשך שבועות אחר תכנון של גורמים איראניים לפגוע בנכסים אמריקניים במקום, עוד לפני המעצרים.

המפציץ האסטרטגי רוקוול B-1 לנסר במזרח התיכון ( צילום: CENTCOM )

התושבים הזעיקו את המשטרה - והמפציצים הועברו

גם תושבים באזור סייעו לחשוף את הפעילות החשודה. תושבת מקומית, שביקשה להישאר בעילום שם, סיפרה ל-CNN כי התקשרה למשטרה לאחר שראתה שלוש ואנים ולצדן שמונה עד עשרה גברים רעולי פנים שחסמו את שביל הגישה לביתה.

שר ההגנה הבריטי, ווס סטריטינג, הודה לה על הדיווח בשיחת חירום, אך ציין כי המידע שראתה היה חלקי ולא מסר פרטים נוספים.

ימים לאחר המעצרים הראשונים, ארצות הברית העבירה את כל המפציצים ארוכי הטווח שלה מבסיס פיירפורד, בעקבות איום שלא פורט בפומבי. טראמפ וסגנו, ג'יי־די ואנס, רמזו כי המהלך נועד להתמודד עם איום אפשרי על הנכסים האמריקניים.

טראמפ אמר כי המפציצים לא עזבו את הבסיס במקרה, והסביר כי בעקבות איומים הוחלט להזיז אותם כדי שלא לחשוף אותם לסכנה מיותרת. ואנס תיאר את ההחלטה כצעד שננקט מתוך משנה זהירות, אך נמנע מלפרט את החששות המדויקים שהובילו אליה.