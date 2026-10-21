הולכת רגל בת 60 נפגעה מרכב בטבריה ופונתה במצב בינוני

מבזקים נוספים
תתאחדו - כן, אפילו עכשיו
המנדט שלא חייבים לקבל, הוא של רשימות קטנות בגוש הימין שכרגע רק שורפות קולות | ומה הפתרון? לפעמים צריך להוריד את האגו והראש כדי להביא תוצאה שתהיה הרבה יותר טובה מאפס-תוצאה | עם קצת התגמשות מול נתונים בשטח, הכול יכול להיראות אחרת בבוקר שאחרי הבחירות (דעות)ישראל פלר
האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג הספיד את הדיין זצ"ל שנפטר באופן פתאומי בשווייץ
בהיכל בית המדרש הגדול צאנז קלויזנבורג בבורו פארק התכנסו המונים לעצרת הספד לזכרו של הדיין הנערץ הגאון רבי צבי זאב ברגר זצ"ל | רבו, האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג שלא השתתף במסע ההלוויה, הספיד בדמעות (חסידים)חיים רוזנבוים
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 10:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 10:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
פסגה לילית מכריעה: ליברמן ואיזנקוט מתואמים מתמיד סגרו דיל דיסקרטי | אלו הסיכומים שהושגו
יו"ר ישר! גדי איזנקוט ויו"ר ישראל ביתנו איווט ליברמן, סיכמו על המשך שיתוף הפעולה - למען מטרת העל - סילוק ראש הממשלה נתניהו מהשלטון • המשימה המרכזית שהציבו השניים: הגדלת שיעור ההצבעה והימנעות מהצבעה למפלגות שלא יעברו את אחוז החסימה | הפיוס שהגיע ברגע האחרון (פוליטי מדיני)יוני גבאי
רחובות בורו פארק צהלו; החסידים הכניסו ספר תורה לזכות רבם ומאורם
ברוב פאר והדר נחגג בבורו פארק מעמד הכנסת ספר התורה, שהכניסו חסידי זידטשוב לכבוד רבם ומאורם האדמו"ר מזידטשוב | במעמד סיום כתיבת האותיות השתתפו גדולי רבני העיר, ובתהלוכה החגיגית נטלו חלק המוני החסידים והאוהדים, שהסבו בהמשך לסעודת המצווה שעורכה כיד המלך (חסידים)חיים רוזנבוים
הולכת רגל בת 60 נפצעה בינוני מפגיעת רכב מסחרי בטבריה
הולכת רגל כבת 60 נפצעה בינוני מפגיעת רכב מסחרי בעת שחצתה את הכביש ברחוב יוחנן בן זכאי בטבריה. צוותי איחוד הצלה העניקו לה טיפול רפואי ראשוני בזירה והיא פונתה לבית החולים 'צפון' בפוריה.קובי רוזן
חיילי צה"ל החלו להצביע ביותר מ-850 קלפיות בכלל הגזרות
חיילי צה"ל ומפקדיו החלו להצביע ביותר מ-850 קלפיות הפרוסות בכלל הגזרות - ממוצב החרמון ועד אילת, מלבנון וסוריה ועד לרצועת עזה.ב. ניסני
זעקות מגגות הבתים: ילדים ותינוקת חולצו במסוקים
מאות חילוצים, כבישים חסומים ותושבים שנלכדו במים: הרשויות נאלצו להפעיל מסוקים וכוחות צבא, בזמן שהגשמים החריגים הכו בחוף המזרחי (חדשות בעולם)דני שפיץ