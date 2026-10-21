קצינת הבחירות של צה"ל, אלוף-משנה ורד בן יהודה - צילום: דו"צ 10 10 0:00 / 0:38 קצינת הבחירות של צה"ל, אלוף-משנה ורד בן יהודה ( צילום: דו"צ )

ההצבעה לכנסת ה-26 החלה היום (רביעי) בקלפיות צבאיות בבסיסי צה"ל ובמוצבים בכלל הגזרות. ממוצב החרמון בצפון ועד אילת בדרום, מלבנון וסוריה ועד לרצועת עזה - חיילי צה"ל ומפקדיו החלו לממש את זכות ההצבעה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, יותר מ-850 קלפיות צבאיות נפרסו בכלל הגזרות כדי לאפשר לכל משרת לממש את זכות ההצבעה. ההצבעה תימשך עד לסגירת הקלפיות ביום הבחירות, בכפוף לצרכים המבצעיים. רבע מהקלפיות - כ-200 מתוכן - יהיו קלפיות ניידות, במטרה להגיע לכלל המשרתים בסדיר ובשירות מילואים פעיל בכל משימה ובכל גזרה. מדובר במערך חסר תקדים שנועד לאפשר הצבעה גם למי שנמצא בפעילות מבצעית ולחימה מעבר לגבול.

ההכנות לבחירות ( צילום: רועי ידובסקי )

קצינת הבחירות של צה"ל הבהירה לקראת פתיחת הקלפיות: "משימתנו היא לאפשר לכלל המשרתים בצה"ל לממש את זכותם הדמוקרטית להצבעה חשאית גם במהלך פעילות מבצעית ולחימה מעבר לגבול. צה"ל הוא צבא עם ממלכתי אשר יעשה את כל הנדרש על-מנת לאפשר את קיום הבחירות כסדרן".

פסגה לילית מכריעה: ליברמן ואיזנקוט סגרו דיל דיסקרטי יוני גבאי | 09:49

ההצבעה המוקדמת בקלפיות הצבאיות מתקיימת במקביל להיערכות הכללית לבחירות. כפי שדיווחנו, ועדת הבחירות המרכזית השלימה את הדפסת כ-450 מיליון פתקי הצבעה עבור כ-7.3 מיליון בעלי זכות בחירה, שיעמדו לרשות המצביעים ב-12,018 קלפיות ברחבי הארץ.

יום הבחירות לכנסת ה-26 יתקיים ביום שלישי, 27 באוקטובר 2026. עד אז, חיילי צה"ל בכל הגזרות ימשיכו להצביע בקלפיות הצבאיות, תוך שמירה על המשימות המבצעיות והביטחוניות.