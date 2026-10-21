בריאיון באולפן 'כיכר השבת' לישי כהן, השר איתמר בן גביר מאשים את שותפו לפוליטיקה הימנית, בצלאל סמוטריץ', בהתנשאות ובזלזול על רקע עדתי ודתי: "אמר שאין לי רבנים. הרב שמואל אליהו והרב דוב ליאור הם לא רבנים? כי אנחנו לא אותו דבר" | הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת' (פוליטי)

ישי כהן