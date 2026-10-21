ישראל והאיחוד האירופי הוציאו גינויים להסכם שחתמו טורקיה ולוב בנוגע לגבולות ימיים במזרח התיכון. נשיאת האיחוד האירופי הצהירה כי ההסכם פוגע בזכויות ריבוניות של מדינות שלישיות, אינו עולה בקנה אחד עם דיני הים, והוא בטל ומבוטל. משרד החוץ הישראלי הודיע כי ההסכם פוגע בזכויות הריבוניות של בעלות ברית קרובות באזור. ההסכם מחלק שליטה בשטחים ימיים בים התיכון על חשבון המים הטריטוריאליים של יוון וקפריסין.

קובי אטינגר